宇宙加速「死亡」？ 荷蘭新研究：終結恐比預期早得多

宇宙終將消亡，但科學家指出，人類的命運將更早畫下句點。圖為韋伯太空望遠鏡拍攝的遙遠星系。（法新社）

2025/05/14 08:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕宇宙的終結時刻，可能比先前科學家預估的要早得多。荷蘭科學家的一項最新研究指出，宇宙「死亡」的進程正在加速，這項發現對我們理解宇宙的最終命運具有重要意義。不過，民眾無需過度恐慌，因為根據計算，這一天距離我們仍有10的78次方年之遙，也就是1後面跟著78個零，一個難以想像的漫長時間尺度。

《法新社》報導，儘管如此，這項由荷蘭拉德堡德大學的科學家團隊進行，並發表於權威期刊《宇宙學與天體粒子物理學期刊》的研究，已大幅修正了先前學界普遍接受的宇宙壽命預估值，原為10的1100次方年。研究主要作者、天文物理學家法爾克（Heino Falcke）在聲明中表示：「宇宙的最終结局將比預期來得快，但幸運的是，這仍需一段極其漫長的時間才會發生。」

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來自拉德堡德大學的三位科學家，其研究目標是計算宇宙中最「持久」的天體，即白矮星（white dwarf stars），最終將何時消亡。他們的計算基礎是著名的「霍金輻射（Hawking radiation）」理論，此理論由已故的傳奇英國物理學家霍金（Stephen Hawking）於數十年前奠定。

霍金在1970年代中期開創性地假設，黑洞並非永恆不變，而是會持續洩漏輻射，其過程如同阿斯匹靈藥片在水中緩慢溶解一般，這意味著黑洞也具有有限的壽命。拉德堡德大學的科學家們將此革命性的概念擴展到宇宙中其他種類的天體，他們計算出天體的「蒸發時間」與其自身密度密切相關。基於此，他們得以推算出理論上壽命最長的白矮星的最終消亡時間。

研究共同作者蘇伊勒孔（Walter van Suijlekom）解釋說：「透過提出這類關於宇宙極限的問題並研究極端案例，我們希望能更深入地理解現有物理理論的邊界，或許在未來的某一天，我們能夠真正解開霍金輻射背後的深奧謎團。」

至於人類本身，其實不必太過擔憂遙遠的宇宙終結。除非我們能發展出星際航行技術並成功逃離地球，否則人類文明將遠早於宇宙消亡前就已畫下句點。科學家普遍預測，大約在10億年之後，我們的太陽將變得過於炙熱，足以將地球上的海洋完全煮沸，屆時地球將不再適合任何已知形式的生命生存。而在大約80億年後，太陽將演化進入紅巨星階段，其體積最終會膨脹到足以吞噬早已荒蕪死寂的地球，將我們的母星徹底化為一片火海。

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