葉門叛軍遭狂轟52天求和 美官員證實「他們受夠了」

4名美國官員透露，青年運動主動尋求談和，迅速與川普政府達成停火協議。圖為2架美國空軍F-15E戰鬥機。（法新社資料照）

2025/05/14 08:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕共4名美國官員透露，在與葉門叛軍「青年運動」（Houth）達成停火協議的數天前，美國情報部門就已發現跡象，表明經過逾7週的無情轟炸後，青年運動已不勝負荷、主動尋求談和。

據《路透》報導，2名美國官員證實，青年運動領導人於5月3日至4日左右，與美國在中東的盟友展開接觸。其中1名不願具名的官員稱，「我們開始得到情報，青年運動已經受夠了」。

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負責中東事務的美國中央司令部（USCENTCOM）此前規劃了可能持續一整年的打擊行動，卻在52天後、於5月6日戛然停止，並由美國總統川普（Donald Trump）在本週出訪中東前夕宣布勝利。

自2023年11月以來，青年運動對紅海商船發動了數百次無人機和飛彈襲擊，擾亂了商業活動。該組織聲稱襲擊目標是與以色列有關的船隻，目的是支持身陷加薩戰爭的巴勒斯坦人。

1名美國官員表示，在取得有關青年運動的情報後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）5日上午立即在白宮召開會議並得出結論，認為與親伊朗葉門叛軍存在停火的可能性。

川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）當時正與伊朗就核計劃進行談判。2名美國官員稱，魏科夫立即透過阿曼官員，同青年運動首席談判代表兼發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）展開了間接會談。

1名官員指出，雙方5日稍晚便迅速達成了停火協議框架；6日，川普公開宣布青年運動已經投降。川普告訴記者：「他們（青年運動）說，請不要再轟炸我們，我們也會停止攻擊你們（美國）的船隻」。

停火協議震驚了許多專家，凸顯川普政府利用初步情報基礎、迅速展開行動，確保青年運動在短時間內停止襲擊美國船隻。1名以色列官員和消息人士稱，納坦雅胡政府不僅未參與停火協議，事先也未被告知，印證了川普的非典型作風。

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