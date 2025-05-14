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    川普解除制裁敘利亞 期盼關係正常化

    川普13日宣布，美國將解除對敘利亞的制裁措施，強調「現在是敘利亞要向前邁進的時候了」。（歐新社）

    川普13日宣布，美國將解除對敘利亞的制裁措施，強調「現在是敘利亞要向前邁進的時候了」。（歐新社）

    2025/05/14 06:49

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普13日出訪中東，首站抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，川普在利雅德舉行的投資論壇上宣布，美國將解除對敘利亞的制裁措施，強調「現在是敘利亞要向前邁進的時候了」，而美國與敘利亞關係也逐漸走向正常化。

    綜合外媒報導，川普在利雅德舉行的沙烏地阿拉伯投資論壇上表示，他是在與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）討論後才做出了這項決定。川普說：「敘利亞多年來經歷了諸多悲劇、戰爭和殺戮。正因如此，我的政府已經邁出了第一步，要在十多年來首次恢復美國與敘利亞的正常關係。」

    川普此舉代表美國政府的重大政策轉變，美國於1979年宣布敘利亞為支持恐怖主義的國家，並在2004年追加制裁，2011年敘利亞內戰爆發後更進一步實施制裁。川普強調，過去的制裁是殘酷且令人窒息的，然而它確實發揮了非常重要的作用，「但現在輪到他們（敘利亞）發光發熱了」。川普也期盼敘利亞新政府「有望成功穩定國家、維持和平」。

    統治敘利亞數十年的阿薩德政權（Assad regime）垮台之後，率領敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）的領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）成為敘利亞臨時總統。一名白宮官員13日表示，川普將於14日在沙烏地阿拉伯與夏拉見面，這將是敘利亞新政府與川普政府截至目前為止最高層級的會面，雖然美國尚未正式與敘利亞重建外交關係或承認新政府，但雙方基層已展開接觸。

    在得知川普宣布美國政府解除對敘利亞制裁，敘國外長夏巴尼（Asaad Al-Shaibani）在網路社群發文表示歡迎，並感謝阿拉伯友邦，特別是沙烏地阿拉伯的協助。夏巴尼說：「我們正開啟嶄新的一頁，走向一個對得起敘利亞人民與歷史的未來。」美國國務卿魯比歐預計在本週在土耳其與夏巴尼會面。

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