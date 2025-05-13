車臣強人傳與普廷鬧僵被迫退位！本人親自回應 說詞卻改了又改......

車臣領導人卡德羅夫。（法新社）

2025/05/13 21:47

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）最鷹派盟友之一、俄國轄下自治共和國車臣的領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov），近日透露已主動向普廷提出辭職，引發國際關注。但隔沒幾天，卡德羅夫收回退位聲明，讓外界看了霧煞煞。

綜合外媒報導，2007年被普廷任命，在車臣掌政已18年的卡德羅夫，一直以來都是普廷最忠實的鷹派盟友。然而近期傳出他與普廷關係緊張，因克里姆林宮得知卡德羅夫曾與中東官員秘密會晤，進行未經莫斯科當局授權的談判，試圖保護其家人和個人資產，讓克宮對他產生了懷疑。有俄媒更爆料，卡德羅夫早已將其龐大資產轉移到杜拜，還給全家辦了阿拉伯聯合大公國的「黃金護照」。

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就在上週，有傳聞指現年48歲的卡德羅夫預計很快會被迫卸下車臣領導人的職位，而卡德羅夫正準備讓他年僅17歲的兒子亞當（Adam Kadyrov）繼任，上月1日卡德羅夫也正式指派亞當擔任主管該自治共和國安全部隊、特警、機動部隊等武力的車臣內政部「監督者」（Curator），也就是讓兒子實際掌管車臣的軍權。

針對被迫離職的傳聞，卡德羅夫日前向該國官媒《車臣今日報》（Chechnya Today）表示，他也聽到類似的謠言，「但事實是我自己主動請求解除我的職務」。這名地方強人主動退位的消息一出，引發國際熱議。不過才隔沒幾天，《莫斯科時刻》（The Moscow Times）報導就指出，卡德羅夫修改了他的聲明，強調他將繼續作為「團隊成員」為普廷服務。

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