南韓大選蒙暗殺陰影 維安空前升級

儘管南韓總統大選因暗殺傳聞瀰漫緊張氣氛，共同民主黨候選人李在明仍於12日現身首爾競選活動，爭取支持。（法新社）

2025/05/13 20:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓第21屆總統大選法定拉票活動已於12日正式啟幕，隨即進入白熱化。然而，選戰甫開始即氣氛緊繃，暗殺威脅更為選情蒙上陰影，專家警告此發展讓人聯想該國政治動盪的黑暗期。自由派共同民主黨候選人李在明同日週一表示，因接獲明確生命威脅被迫穿防彈背心，深感遺憾，並指控遭彈劾的前總統尹錫悅及其親信策劃動盪。

香港《南華早報》報導，在首場正式造勢活動上，李在明將此戰定調為「對抗根深柢固權貴勢力的決定性戰役」，指責這些勢力在尹錫悅去年12月試圖戒嚴失敗後，破壞憲政、重創民生。身穿防彈背心的李在明呼籲團結務實，超越黨派。

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61歲的李在明將與代表保守派國民力量黨的73歲候選人金文洙交鋒。金文洙曾是勞運人士，後轉向保守，以極右言論著稱。他承諾振興經濟，批李在明政見民粹，並警告共同民主黨同時掌控行政與立法（該黨已佔國會近三分之二席次）是「噩夢情境」。目前民調顯示，李在明以逾50%支持率領先金文洙約20個百分點。

共同民主黨聲稱獲數起針對李在明暗殺陰謀情報，李在明2024年1月曾遇刺。獲報俄製狙擊步槍及手槍走私入境後，李在明團隊已升級維安。黨發言人趙承來稱有可靠線報指「一把俄製狙擊步槍已被帶入國內」。退役四星上將、共同民主黨國會議員金炳周更警告，部分戒嚴陰謀期間待命的退役特種兵仍下落不明。傳有間諜滲透李在明維安團隊，也促使其全面審查人員背景。共同民主黨正考慮仿美維安措施，以防彈玻璃保護李在明。

全南大學教授尹成碩警告，無論威脅是否屬實，均反映戒嚴未遂後國家分裂的嚴重性。他認為當前衝突使恐攻「不容忽視」，共同民主黨公開示警能嚇阻攻擊並激勵選民。他並指出，國家面臨全球挑戰，不需戒嚴後混亂，選舉未必帶來團結。首爾大學教授李在烈也表示，南韓1987年民主轉型後的政治妥協精神已消退，警告選後危機恐持續，「我看不到政治前景有任何曙光」。

據《韓聯社》13日報導，主要候選人近期不約而同深入傳統保守票倉拉票。李在明再次訪問慶尚道地區，力圖展現重視國民團結姿態以爭取中間選民。金文洙則固守大邱、釜山等地，強調其促進經濟、改善民生的決心。此外，改革新黨候選人李俊錫也積極於大邱活動，主打年輕與溝通牌。

與此同時，國民力量黨因試圖換下金文洙未果，面臨反彈。該黨提名作業倉促，實質阻止金文洙申請，引發不滿。前法務部長韓東勳怒指：「連北韓都不會這樣做！」而遭彈劾的前總統尹錫悅12日則就叛亂指控案出庭，其妻也因涉賄遭查。

南韓國民力量黨總統候選人金文洙（中）12日在大邱一處傳統市場舉行競選造勢活動，向群眾比出愛心手勢，展現親和力。（路透）

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