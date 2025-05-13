生人勿近！ 港府列北京駐港公署等6地為「禁地」

香港政府將北京駐港國安公署使用的6個地點全部劃設為「禁地」。（路透）

2025/05/13 19:11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府13日在憲報刊登「維護國家安全條例」兩項附屬法例，規定北京駐港維護國家安全公署的6處地點為「禁地」，任何人未經授權不得進入，且不遵守國安公署指令者也可能遭到判刑及罰款。相關法例為「先訂立、後審議」，公布後立即生效。

香港「維護國家安全條例」為去年3月依據「基本法」第23條制定的國安相關法律，較2020年訂立的「港區國安法」更嚴厲。香港立法會12日突然加開會議，通過「維護國安條例」的兩項附屬法例，以便北京駐港國安公署執行公務。港府代理特首陳國基13日召開行政會議通過這兩項法例，並立即公布生效。

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根據法例，北京駐港國安公署的6處地點被列為禁地，其中包括4家飯店的佔用地，包括北角城市花園酒店、港島太平洋酒店，九龍紅磡維景酒店，作為公署臨時總部的銅鑼灣維景酒店，以及準備興建永久總部和附屬設施的大角咀海帆道的2塊用地。根據「維護國安條例」第43條禁止間諜活動相關法條，任何人意圖危害國安而闖入禁地，可判20年徒刑；在沒有合法權限下進入禁地，可處2年徒刑。

不僅如此，港府任何部門、機構和公務人員，須應國安公署要求，依法及時提供一切所需協助、便利、配合、支持和保障，包括向公署人員及運輸工具提供出入境優先權，讓他們進入及使用部門、機關和公務人員掌管的任何地方，或須出示許可證或通行證才可進入的地方。

此外，任何人在沒有合理辯解下，不遵從公署送達的法律文書、遵從法律文書時提供虛假或誤導資料、偽造公署文件，以及在沒有合理辯解或合法權限下，披露公署的調查資料，最高罰款50萬港幣（約195萬台幣）及7年徒刑；若抗拒、妨礙或襲擊執行職務的公署人員及協助公署執行職務的人、假冒公署人員或假裝能影響公署人員，最高罰款20萬港幣（約70萬台幣）及3年徒刑。

香港保安局表示，保護國安公署場所是為了防止「未經授權接近或進入該場所的行為」，以最大限度降低國安風險，尤其是間諜活動相關風險，且禁區將張貼清晰可見的標誌，將居民在不知情下進入的風險降至最低，不會對周邊社區造成任何不合理影響。「彭博」直言，上述措施凸顯港府急於加強安全控制，以因應地緣政治摩擦加劇。

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