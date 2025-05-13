5年前台灣防疫物資受贈人竟是新教宗 周春米曝這些人成就美談

新任教宗良十四世。（美聯社）

2025/05/13 19:38

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屏縣府5年前捐防疫物資助秘魯 代表受贈者是新教宗良14世！

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇今天（13日）在社群分享一樁美談，武漢肺炎疫情大流行期間，屏東縣政府無償捐曾醫療物資給秘魯，受贈的神職人員正是梵蒂岡第267任教宗良十四世！對此，民進黨立委伍麗華直呼：「一個不求回報的善舉，有一天會回應出乎意料的驚喜，這真的是奇異恩典！」屏東縣長周春米也分享，醫師賴賢勇、邱豑慶及黃致遠等3人和時任縣長潘孟安成就奇妙緣分。

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武肺疫情前幾年在全球蔓延，各國都發生醫療物資匱乏的狀況，防疫成績備受國際肯定的台灣喊出「Taiwan Can Help」口號，向世界提供力所能及的幫助。賴賢勇今天透過臉書分享，2020年9月6日，屏東縣政府無償捐贈了2000個上頭印有「Taiwan can help， Pingtung can help 」的裝箱物資，飄洋過海到秘魯給當地醫療和慈善機構。

他透露，當時接受台灣捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良十四世，「這件美事，是時任屏東縣縣長潘孟安成就的善舉，我只是居中聯繫與協調。昨天收到秘魯友人的訊息：『親愛的朋友，照片中的牧師就是羅伯特神父；現在的教宗良十四世。這張照片是在秘魯奇克拉約，拍下他收到來自台灣屏東的裝箱物資。（Dear friend, the priest in the photo is Father Robert; now Pope Leo XIV. The photo was taken in Chiclayo, Peru. He received the Taiwan box from Pingtung.）』」

賴賢勇分享的照片可以看到，當時還是主教的良十四世（本名Robert Francis Prevost）戴著口罩，手上抱著台灣捐贈的裝箱物資。他表示，「再一次謝謝屏東縣政府，行公義，好憐憫，存謙卑的心。」

民進黨立委伍麗華隨後轉發賴賢勇的貼文，「哇！原來當時接受捐贈的神職人員，就是現在的天主教教宗良14世。好感動，很多時候，我們做了一些事，就像送口罩的人永遠不會知道口罩送到了誰的身上，但一個不求回報的善舉，有一天會回應出乎意料的驚喜，這真的是奇異恩典！」

周春米也分享這樁美事，「五年前的Taiwan Box，見證屏東與良十四世教宗的奇妙緣分！良十四世教宗2015-2023年在秘魯奇克拉約教區擔任主教，2020年遭逢COVID-19疫情，全力協助運送氧氣、糧食等，挺身守護弱勢；而其中一項重要的防疫物資，正是由屏東出發、遠渡重洋的『防疫插管箱 Taiwan Box』！」

周春米表示，「Taiwan Box 由『白色巨塔裡的愛迪生』賴賢勇醫師、邱豑慶醫師、黃致遠醫師三人共同研發，當時潘孟安縣長一接到醫師們來信，馬上率領屏東縣政府統籌量產，協調工廠製造，短短一週就從構想到成品，與時間賽跑。2020年初全球疫情最嚴峻之際，Taiwan Box 第一時間支援台灣各地，也送往最需要的國家，其中就包括秘魯、美國亞利桑那州與日本大阪、神戶、札幌等城市，Pingtung can help, Taiwan can help ！」

「今天賴賢勇醫師暖心分享秘魯友人的驚喜發現，曾在拉丁美洲奉獻心力的主教，如今成為了天主教的領袖，那雙接過Taiwan Box的手，見證了台灣與屏東的善良，愛與希望，超越國界，讓世界更美好！」

2020年在秘魯接受台灣無償捐贈物資的神職人員就是新任教宗良十四世（圖中）。（圖取自賴賢勇醫師臉書）

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