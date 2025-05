5年前台灣防疫物資受贈人竟是新教宗 周春米曝這些人成就美談

新任教宗良十四世。(美聯社)

2025/05/13 19:38

屏縣府5年前捐防疫物資助秘魯 代表受贈者是新教宗良14世!

〔即時新聞/綜合報導〕花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇今天(13日)在社群分享一樁美談,武漢肺炎疫情大流行期間,屏東縣政府無償捐曾醫療物資給秘魯,受贈的神職人員正是梵蒂岡第267任教宗良十四世!對此,民進黨立委伍麗華直呼:「一個不求回報的善舉,有一天會回應出乎意料的驚喜,這真的是奇異恩典!」屏東縣長周春米也分享,醫師賴賢勇、邱豑慶及黃致遠等3人和時任縣長潘孟安成就奇妙緣分。

武肺疫情前幾年在全球蔓延,各國都發生醫療物資匱乏的狀況,防疫成績備受國際肯定的台灣喊出「Taiwan Can Help」口號,向世界提供力所能及的幫助。賴賢勇今天透過臉書分享,2020年9月6日,屏東縣政府無償捐贈了2000個上頭印有「Taiwan can help, Pingtung can help 」的裝箱物資,飄洋過海到秘魯給當地醫療和慈善機構。

他透露,當時接受台灣捐贈的神職人員,就是現在的天主教教宗良十四世,「這件美事,是時任屏東縣縣長潘孟安成就的善舉,我只是居中聯繫與協調。昨天收到秘魯友人的訊息:『親愛的朋友,照片中的牧師就是羅伯特神父;現在的教宗良十四世。這張照片是在秘魯奇克拉約,拍下他收到來自台灣屏東的裝箱物資。(Dear friend, the priest in the photo is Father Robert; now Pope Leo XIV. The photo was taken in Chiclayo, Peru. He received the Taiwan box from Pingtung.)』」

賴賢勇分享的照片可以看到,當時還是主教的良十四世(本名Robert Francis Prevost)戴著口罩,手上抱著台灣捐贈的裝箱物資。他表示,「再一次謝謝屏東縣政府,行公義,好憐憫,存謙卑的心。」

民進黨立委伍麗華隨後轉發賴賢勇的貼文,「哇!原來當時接受捐贈的神職人員,就是現在的天主教教宗良14世。好感動,很多時候,我們做了一些事,就像送口罩的人永遠不會知道口罩送到了誰的身上,但一個不求回報的善舉,有一天會回應出乎意料的驚喜,這真的是奇異恩典!」

周春米也分享這樁美事,「五年前的Taiwan Box,見證屏東與良十四世教宗的奇妙緣分!良十四世教宗2015-2023年在秘魯奇克拉約教區擔任主教,2020年遭逢COVID-19疫情,全力協助運送氧氣、糧食等,挺身守護弱勢;而其中一項重要的防疫物資,正是由屏東出發、遠渡重洋的『防疫插管箱 Taiwan Box』!」

周春米表示,「Taiwan Box 由『白色巨塔裡的愛迪生』賴賢勇醫師、邱豑慶醫師、黃致遠醫師三人共同研發,當時潘孟安縣長一接到醫師們來信,馬上率領屏東縣政府統籌量產,協調工廠製造,短短一週就從構想到成品,與時間賽跑。2020年初全球疫情最嚴峻之際,Taiwan Box 第一時間支援台灣各地,也送往最需要的國家,其中就包括秘魯、美國亞利桑那州與日本大阪、神戶、札幌等城市,Pingtung can help, Taiwan can help !」

「今天賴賢勇醫師暖心分享秘魯友人的驚喜發現,曾在拉丁美洲奉獻心力的主教,如今成為了天主教的領袖,那雙接過Taiwan Box的手,見證了台灣與屏東的善良,愛與希望,超越國界,讓世界更美好!」

2020年在秘魯接受台灣無償捐贈物資的神職人員就是新任教宗良十四世(圖中)。(圖取自賴賢勇醫師臉書)

