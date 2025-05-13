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    普廷若缺席土國俄烏談判 烏官員：代表俄國無意和平

    烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克表示，若俄國總統普廷（見圖）缺席週四的俄烏談判，即代表俄國無意談和。（美聯社）

    烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克表示，若俄國總統普廷（見圖）缺席週四的俄烏談判，即代表俄國無意談和。（美聯社）

    2025/05/13 20:17

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭本週四（15日）將在土耳其與俄國談判，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）親自出馬作為代表，並點名非俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）不見，而烏克蘭總統府官員今（13）日更宣稱，若普廷不親自與會，即代表俄方無意和平。

    普廷本月10日提議烏俄兩國在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）談判，而後澤倫斯基在X平台發文回應：「我週四會親自在土耳其等候普廷。我希望這次俄國人不要再找藉口。」不過俄國至今對此未給出明確答覆。

    《法新社》報導，烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）在聲明中說：「如果普廷拒絕來土耳其，那就會是一個代表俄國無意結束戰爭的最終訊號，也代表俄國沒有意願也還沒準備好面對任何談判。」

    美國總統川普（Donald Trump）昨（12）日敦促烏俄領導人參與談判，川普還說，他也考慮親自與會。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「俄國正在為週四表定的談判做準備，我們目前能說的就這些。我們眼下不願多做評論。」

    當記者追問，是否能透露俄國代表團的名單時，佩斯科夫回覆：「不......一旦總統覺得有必要，我們就會公布。」

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