和平還是欺敵？ 俄對烏攻勢急凍 土耳其和談前夕暗潮洶湧

俄羅斯國防部5月12日發布畫面，顯示俄軍士兵在烏克蘭一處戰壕內進行突擊部隊作戰演訓。俄烏雙方正為可能的和平談判及春夏季戰事做準備。（美聯社）

2025/05/13 18:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭空軍13日表示，俄羅斯夜間向烏克蘭發射了10架「見證者」（Shahed）無人機及誘餌無人機。這波攻擊是今年以來規模最小的無人機轟炸，正值交戰雙方準備可能在土耳其舉行的和平談判之際。

《美聯社》報導，克里姆林宮尚未直接回應烏克蘭總統澤倫斯基對俄羅斯總統普廷發出的挑戰，即15日四在伊斯坦堡舉行面對面談判。澤倫斯基的顧問波多利雅克（Mykhailo Podolyak）12日表示，澤倫斯基在伊斯坦堡除了普廷之外，不會與任何俄國官員會面，他認為低層級會談只會「拖延」和平進程。歐洲領袖近期指責普丁在和平努力上拖延，試圖利用其軍隊優勢奪取更多烏克蘭土地。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯此前一天（12日）向烏克蘭發射逾百架無人機，實際上拒絕了烏克蘭與西歐領袖提出的為期30天無條件停火協議。普廷轉而提議15日四在伊斯坦堡與烏克蘭直接和談。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）堅稱俄國代表團將無預設條件前往伊斯坦堡。

雙方都在為春夏季的戰事做準備。

這場消耗戰已在長約1000公里的前線造成雙方數萬名士兵陣亡。華府智庫「戰爭研究所」（ISWr）12日指出，俄羅斯正「迅速補充前線部隊新兵，以維持戰場主動權」。

普廷曾多次質疑烏克蘭政府，特別是澤倫斯基的合法性，稱其任期已於去年屆滿。然而，根據烏克蘭憲法，在戒嚴狀態下（烏克蘭現狀）舉行全國選舉是非法的。更添複雜的是，烏克蘭2022年一項法令排除了與普廷談判的可能性。

但自美國總統川普上任並承諾結束戰爭以來，美國一直對雙方施加強大壓力。美國國務卿魯比歐12日與正在倫敦開會的英國、法國、德國及波蘭外長通話，評估「烏克蘭停火與和平之路的前進方向」，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示。這些歐洲國家曾承諾，若俄羅斯不遵守烏克蘭已接受的全面停火協議，將對俄實施進一步制裁，但目前尚未宣布額外懲罰措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法