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    丟臉！2台男赴沖繩抓998隻寄居蟹 遭日警逮捕罰款20萬日圓

    沖繩海岸多種陸寄居蟹被官方列為國家指定天然紀念物，並規定未經許可嚴禁捕抓。（擷取自@shibayan358/X）

    沖繩海岸多種陸寄居蟹被官方列為國家指定天然紀念物，並規定未經許可嚴禁捕抓。（擷取自@shibayan358/X）

    2025/05/13 18:05

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    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕沖繩海岸棲息多種「陸寄居蟹」（オカヤドカリ），這些珍貴物種被日本政府列為「國家指定天然紀念物」，並立法規定未經許可嚴禁捕抓。然而，日前卻傳出2名台灣籍男子在宮古島遭查獲非法持有高達998隻寄居蟹，被警方逮捕後並處以罰款20萬日圓（約新台幣4.1萬元）。對此，台北駐日經濟文化代表處那霸分處呼籲，國人勿在日本境內捕捉或採集動植物，以免觸法。

    台北駐日經濟文化代表處那霸分處今（13）日在臉書粉專發文表示，今年4月，台灣籍黃姓及林姓男子未經許可持有998隻被日本列為「國家天然紀念物」的陸寄居蟹，遭宮古島警方以違反「文化財保護法」逮捕。兩人被拘留17日後，各被處以20萬日圓罰金，繳清後獲釋。

    事實上，台人在日本非法捕捉寄居蟹並非首例。那霸分處提到，2023年10月，一名台灣籍吳姓男子也因在宮古島捕捉寄居蟹遭逮，處以同額罰金。

    那霸分處特別提醒，國人切記不要在日本境內捕捉或採集動植物，釣魚亦有地點及魚種限制，請向當地漁會或釣船公司確認，砂石、貝殼、珊瑚類亦不可隨意撿拾攜帶出境，以免觸法。

    類似事件近日也在日本其他地區發生。本月7日，鹿兒島縣奄美群島傳出3名中國籍男子非法捕捉約160公斤、數千隻陸寄居蟹，遭警方依違反《文化財保護法》等罪嫌逮捕。日媒指出，部分人士可能為食用、另有部分則作為寵物飼養，確切動機仍待釐清。

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