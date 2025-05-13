反制川普貿易戰 中國拉攏拉丁美洲建聯合陣線

中國國家主席習近平13日於北京舉行的「中國-拉共體論壇」第四屆部長級會議開幕致詞後，與巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva，背向鏡頭者）熱情擁抱，展現雙方友好及中國深化與拉丁美洲合作的意願。（美聯社）

2025/05/13 17:11

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美中就關稅僵局達成90天休兵協議的隔日，中國正積極強化與其他國家的同盟，以抗衡美國總統川普的貿易戰，並與拉丁美洲領袖展現團結姿態。中國領導人將自身定位為可靠的貿易與發展夥伴，與川普關稅政策帶來的不確定性形成對比。

《美聯社》報導，北京與華盛頓12日在瑞士日內瓦（Geneva）的週末會談後宣布關稅突破，同意在90天內雙向削減高額進口關稅，以便談判。儘管如此，北京對貿易戰的怒火未消。中國領導人習近平13日向中國與拉丁美洲官員重申，貿易戰沒有贏家，「霸凌或霸權主義只會導致自我孤立。」

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習近平說，在化解與美國的對抗後，中國願與拉美國家「攜手」，共同面對「純粹政治和集團對抗的洶湧暗流以及單邊主義和保護主義的浪潮」。他再次強調：「關稅戰或貿易戰沒有贏家。」

同日，世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）在東京訪問時，呼籲日本首相石破茂共同對抗川普多變關稅政策對全球貿易的干擾。她指出：「貿易正處於極具挑戰的時刻。」日本作為「多邊貿易體系的擁護者」，必須協助維護、強化及改革WTO。日本是眾多尚未與川普政府就汽車、鋼鋁等關稅問題達成協議的國家之一。

川普再次執政後，優先考慮提高關稅以減少美國進口，並迫使企業在美國設廠。美中達成協議的初步樂觀情緒週二消退，股市與油價漲勢回落。

習近平13日在「中國-拉共體（CELAC，拉丁美洲和加勒比國家共同體）」論壇上宣布，將透過政治、經濟、學術及安全交流深化與拉美關係。他承諾增加自該地區進口，鼓勵中企投資，並擴大在清潔能源、5G通訊及人工智慧領域合作。同時宣布提供660億人民幣（約2978億新台幣）的新信貸額度，支持拉美融資。

中國與拉美貿易去年首超5000億美元，主要進口大豆、牛肉等農產品及原油、鐵礦等資源。北京透過「一帶一路（BRI）」倡議在該區投資5G網路、港口及水電廠。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）12日宣布將正式加入「一帶一路」。北京另計劃未來3年每年邀請300名拉美政黨成員訪中，並提供3500個政府獎學金。習近平還宣布將給予5個拉美國家

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