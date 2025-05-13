繞過歐洲先訪油王！川普抵沙國訪波斯灣 聚焦經貿大單

美國總統川普（左）13日抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，獲沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman，右）迎接。此行聚焦經貿協議。（路透）

2025/05/13 16:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普13日抵沙烏地阿拉伯，展開波斯灣訪問首站，他將拜訪卡達及阿聯。此行聚焦商業協議，中東熱點共識難料。

《法新社》報導，這是川普第二任期首次重要出訪。白宮稱其期待「歷史性重訪」。8年前川普首訪也選沙國。再訪波斯灣凸顯該區地緣重要性及川普個人商業聯繫。

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川普專機「空軍一號」抵利雅德（Riyadh）時，沙國戰機護航。沙國王室將盛迎，他將於投資論壇演說。川普週二參與波斯灣領袖峰會後轉往卡達。

行前白宮助印巴停火、加薩美囚獲釋及伊朗核談，上週川普意外宣布與葉門胡塞組織停火。

報導稱，此行重點料為商業協議。大西洋理事會學者夏皮羅（Daniel B. Shapiro）指川普將聚焦「協議」。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）稱川普將推動「以商貿文化交流取代極端主義」。

波斯灣國家在川普第二任期成關鍵外交夥伴，卡達仍是哈瑪斯與以色列談判斡旋者，沙國則促烏戰會談。

沙國實際統治者王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）曾誓言向美國投入6000億美元（約新台幣18.18兆元）的貿易與投資，川普盼增至1兆美元。

一名接近沙國國防部的官員透露，利雅德將爭取獲得美國最新的F-35戰機及價值數十億美元的先進防空系統。該消息人士稱：「我們會設定條件，要求在川普任內交貨。」

推動沙烏地阿拉伯承認以色列的努力，在此行議程上可能不會太突出。利雅德堅持，必須先建立巴勒斯坦國才能促成協議。與此同時，繼上週末在阿曼舉行第四輪會談後，伊朗問題預料將是訪問期間的重點。

此外，川普計劃接受卡達王室贈送一架豪華波音客機作為「空軍一號」使用一事，也引發爭議。週日晚間，面對批評聲浪，川普反擊稱該飛機是臨時「禮物」。他後稱此交易「非常公開透明」，週一離開華盛頓前更說：「我從不是會拒絕那種提議的人。」

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