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    仍有7人失蹤！曼谷審計署大樓倒塌釀89死 搜救行動畫下句點

    搜救犬安慰在曼谷審計署大樓倒塌現場的家屬。（法新社）

    搜救犬安慰在曼谷審計署大樓倒塌現場的家屬。（法新社）

    2025/05/13 17:17

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕由中國建商中國鐵路工程總公司（CREC）子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓，在3月28日緬甸強震中轟然倒塌，成為當地唯一倒塌的建築。事故造成89人喪生、9人受傷，並有7人至今仍下落不明。歷經6週努力搜救，泰國官方今（13）日正式宣布搜救任務結束。

    據《曼谷郵報》報導 ，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）今日宣布停止搜尋作業，感謝所有參與行動的人員，並強調「生命仍要繼續，這次行動展現了泰國人民的團結與互助精神」。

    這棟位於曼谷的30層建築在地震中全面坍塌，搜救工作持續超過40天。副市長塔維達（Tavida Kamolvej）表示，截至目前共尋獲296個遺體殘骸，已全數送往警察總醫院進行DNA比對，以確認是否屬於失蹤者。

    搜救行動最後一天，搜救犬對廢墟展開最後搜索。結束後現場也舉行109名僧侶參與的法會，象徵災難發生當下在場人數，為罹難者與失蹤者祈福。

    3月28日緬甸強震後，審計署大樓展開為期6週的搜救行動。（歐新社）

    3月28日緬甸強震後，審計署大樓展開為期6週的搜救行動。（歐新社）

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