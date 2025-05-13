為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國仍未處理20％芬太尼關稅 中國外交部這樣回應

    中外交部發言人林劍指責美方無理課徵芬太尼關稅。（歐新社）

    中外交部發言人林劍指責美方無理課徵芬太尼關稅。（歐新社）

    2025/05/13 16:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中雙方在日內瓦進行經貿談判取得重大進展，昨天（12日）發布聯合聲明宣布在90天內將雙邊關稅稅率大幅降低115%，不過美國並沒有處理今年初以毒品芬太尼（fentanyl）為由對中加徵的20%特別關稅。對此，中方今天（13日）做出回應，稱美方課徵芬太尼關稅的措施「無理」，嚴重影響中美在打擊毒品方面的合作。

    美中聯合聲明指出，雙邊同意在90天內將關稅稅率大幅降低115%，美對中關稅從原本的145%調降至30%，中國對美關稅則從125%降至10%。其中美方的30%關稅仍包含川普上任後指責中國向美輸送芬太尼，美國境內芬太尼氾濫，中國應負部分責任而徵收的20%特別關稅。

    今天中國外交部例行記者會上，發言人林劍就被問到美中談判是否有談到芬太尼關稅，或是下階段談判是否有計畫討論解決這20%特別關稅？林劍回應稱，中方已多次表明芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國本身。

    林劍指責，「美方無視中方的善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。美方如果真心想與中方合作，就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式與中方對話。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播