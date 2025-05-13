美國仍未處理20％芬太尼關稅 中國外交部這樣回應

中外交部發言人林劍指責美方無理課徵芬太尼關稅。（歐新社）

2025/05/13 16:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中雙方在日內瓦進行經貿談判取得重大進展，昨天（12日）發布聯合聲明宣布在90天內將雙邊關稅稅率大幅降低115%，不過美國並沒有處理今年初以毒品芬太尼（fentanyl）為由對中加徵的20%特別關稅。對此，中方今天（13日）做出回應，稱美方課徵芬太尼關稅的措施「無理」，嚴重影響中美在打擊毒品方面的合作。

美中聯合聲明指出，雙邊同意在90天內將關稅稅率大幅降低115%，美對中關稅從原本的145%調降至30%，中國對美關稅則從125%降至10%。其中美方的30%關稅仍包含川普上任後指責中國向美輸送芬太尼，美國境內芬太尼氾濫，中國應負部分責任而徵收的20%特別關稅。

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今天中國外交部例行記者會上，發言人林劍就被問到美中談判是否有談到芬太尼關稅，或是下階段談判是否有計畫討論解決這20%特別關稅？林劍回應稱，中方已多次表明芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國本身。

林劍指責，「美方無視中方的善意，對中國無理加徵芬太尼關稅，這嚴重衝擊中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。美方如果真心想與中方合作，就應該停止對華抹黑推責，以平等、尊重、互惠的方式與中方對話。」

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