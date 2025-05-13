為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    電車乘客睡夢中遭盜刷！中國女在日非法收購340條加熱菸被逮

    加熱菸示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    加熱菸示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

    2025/05/13 16:18

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名54歲中國籍女子近日在日本遭到逮捕，原因是涉嫌多次收購來自竊盜集團、透過盜刷信用卡購得的加熱式菸品，並轉賣至中國。據警方調查，她共購買約340條加熱菸，總值達135萬日圓（約新台幣27.8萬元）。

    綜合日媒報導，該名54歲中國女子周子娟住在日本東京新宿區，涉嫌在2024年4月至7月期間，5度收購非法來源的加熱式菸品。這些商品原本由一個專門在電車等公共場所，趁乘客熟睡之際竊取信用卡資訊的竊盜集團盜刷取得。該集團成員日前已被逮捕，警方透過監視器影像比對，確認他們曾多次將大批加熱式菸品運送至周子娟位於新宿的住處。

    對於警方指控，周子娟坦承曾購買該批菸品但否認部分指控，辯稱不清楚商品來源。不過，警方認為她對商品來源心知肚明卻仍大批收購，懷疑其意圖轉賣至中國，現已展開深入調查，以釐清販售渠道與相關共犯。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播