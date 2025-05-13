電車乘客睡夢中遭盜刷！中國女在日非法收購340條加熱菸被逮

加熱菸示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

2025/05/13 16:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名54歲中國籍女子近日在日本遭到逮捕，原因是涉嫌多次收購來自竊盜集團、透過盜刷信用卡購得的加熱式菸品，並轉賣至中國。據警方調查，她共購買約340條加熱菸，總值達135萬日圓（約新台幣27.8萬元）。

綜合日媒報導，該名54歲中國女子周子娟住在日本東京新宿區，涉嫌在2024年4月至7月期間，5度收購非法來源的加熱式菸品。這些商品原本由一個專門在電車等公共場所，趁乘客熟睡之際竊取信用卡資訊的竊盜集團盜刷取得。該集團成員日前已被逮捕，警方透過監視器影像比對，確認他們曾多次將大批加熱式菸品運送至周子娟位於新宿的住處。

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對於警方指控，周子娟坦承曾購買該批菸品但否認部分指控，辯稱不清楚商品來源。不過，警方認為她對商品來源心知肚明卻仍大批收購，懷疑其意圖轉賣至中國，現已展開深入調查，以釐清販售渠道與相關共犯。

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