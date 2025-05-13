自由黨輸到脫褲砍掉「澳洲川普」杜登 蕾伊擔任首位女黨魁

澳洲自由黨變天，蕾伊（Sussan Ley）成創黨80年首位女黨魁。（取自澳洲自由黨官網）

2025/05/13 15:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲主要保守派反對黨自由黨13日選出蕾伊（Sussan Ley）為新任黨魁，成為該黨創立80年來首位女性領導人。在5月3日的全國大選遭遇慘敗後，此舉被視為自由黨尋求調整路線、重塑形象的重要一步，試圖擺脫前任領袖杜登（Peter Dutton）被指過於強硬的風格。

《法新社》報導，自由黨在這次大選中敗給了中間偏左的工黨。選舉結果分析普遍認為，前黨魁杜登未能贏得澳洲主要城市選民的支持，加上他在女性選民中的人氣低迷，是導致敗選的關鍵因素。杜登曾任警官，其任內強調打擊犯罪和收緊移民政策，並主張削減公共服務開支，部分批評者將他的政策形容為「簡易版的川普主義（Trump-lite）」。

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現年63歲的蕾伊則被視為黨內相對溫和的代表人物。她擁有超過20年的國會從政經驗，早年曾是一名空中放牧飛行員（負責從空中引導牲畜）。蕾伊在大選失利後曾公開呼籲變革，她當時表示，自由黨「需要改變」，並且「必須尊重現代澳洲」，這番話預示了她可能帶領自由黨走向更貼近主流民意的路線。

一個有趣的花絮是，蕾伊的原生名字是「Susan」。據報導，她在年輕時因為相信數字命理學（numerology，一種認為字母和數字組合能預示命運的信念，類似占星術），而將自己的名字多加1個s，改為「Sussan」。

《法新社》分析，自由黨選擇由蕾伊這位資深且形象較溫和的女性政治人物來領導，顯然希望能在經歷挫敗後，重新贏回選民，特別是都會區和女性選民的信任。

澳洲自由黨前黨魁杜登（Peter Dutton）。其領導風格與政策被指為該黨大選失利原因之一，促使該黨尋求變革。（路透資料照）

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