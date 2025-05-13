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    3童遭甩飛畫面曝光！蘇格蘭遊樂設施高速「轉到脫軌」

    英國蘇格蘭一輛華爾滋旋轉車在高速運轉時轉到「脫軌」，所幸車廂內的3名兒童沒有受傷。（圖擷自「Kevin McNulty」臉書、本報合成）

    英國蘇格蘭一輛華爾滋旋轉車在高速運轉時轉到「脫軌」，所幸車廂內的3名兒童沒有受傷。（圖擷自「Kevin McNulty」臉書、本報合成）

    2025/05/13 15:22

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國蘇格蘭首都愛丁堡當地舉辦「銀河嘉年華」（Galactic Carnival）活動發生遊樂設施意外，一輛華爾滋旋轉車（Waltzer）在高速運轉時轉到「脫軌」，所幸車廂內的3名兒童沒有受傷，主辦單位緊急宣布全面停止活動，案情正由有關當局調查中。

    綜合外媒報導，目擊者、也是3名受害者的兒童父親麥克諾提（Kevin McNulty）11日於臉書上傳事發影片，他接受當地媒體訪問時表示，當時與另一名孩子布魯克當地時間10日晚間7時許坐在3個孩子後方的車廂，3人分別13歲、12歲與7歲。

    影片可見，遊樂設施華爾滋旋轉車（Waltzer）開始運轉後，眼見前方那個車廂突然脫離旋轉平台，接著猛烈撞向他們所乘的車廂，隨後撞向大型音響喇叭。麥克諾提直言，「若不是撞上那個喇叭，他們可能會衝出整個場地，後果不堪設想」、「我的孩子們非常幸運，還能走出來」。

    一名「銀河嘉年華」工作人員透露，所幸無人重傷，但孩子們受到了極大驚嚇。主辦方12日於官方臉書粉專發布聲明表示，事故發生後現場提供初步急救，無需動用救護車，對受影響的家庭深表歉意，並將全力配合後續調查工作。

    據了解，銀河嘉年華原定於5月2日至25日舉行，主辦單位已宣布全面停辦活動，並配合英國衛生安全局（HSE）展開調查。

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