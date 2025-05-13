南韓無照少年自撞分隔島 碎片擊斃對向計程車司機

南韓計程車示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

2025/05/13 15:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓忠清北道11日凌晨發生離奇車禍，一名無照少年租車上路，自撞中央分隔島後導致車輛起火，雖然車上3人輕傷逃生，卻波及對向車道一輛計程車，導致60多歲司機不幸身亡。

據《朝鮮日報》報導 ，當地時間11日凌晨4時09分左右，牙山市一名未成年少年冒用他人身分租車，無照駕駛期間衝撞分隔島後引發車輛起火。車上3人雖均受輕傷，仍能自行逃出車外，後被送往醫院治療。

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消防單位獲報後緊急趕赴現場，約17分鐘後撲滅火勢，但肇事車輛已完全焚毀。令人意想不到的是，車禍衝擊力過大，分隔島碎片飛濺至對向車道，正巧擊中一輛行駛中的計程車，導致車內60多歲的男駕駛當場心臟停止，送醫後仍宣告不治。

目前，警方已對該少年依《道路交通法》與相關法規立案調查，並持續釐清其如何取得租車資格與駕駛經過。

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