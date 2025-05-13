菲國坎拉恩火山又噴發了！火山灰衝3千公尺高空 居民急撤

菲律賓中部內格羅斯島上的坎拉恩火山今（13日）清晨再度噴發。圖為今年4月噴發畫面。（法新社）

2025/05/13 13:46

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓中部內格羅斯島（Negros）上的坎拉恩火山（Kanlaon Volcano）今（13日）清晨再度噴發，巨大的火山灰柱直衝天際達3000公尺，當局發布三級警戒，要求火山周圍半徑6公里內居民緊急撤離。

綜合外媒報導，菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）今發布聲明指出，坎拉恩火山在當地時間凌晨2時55分噴發，大量火山灰沖上約3公里的高空，當局發布三級警戒（岩漿騷動），這意味著火山正處於岩漿活躍狀態，發生中等程度爆發性噴發的可能性增加，可能造成危及生命的火山災害。

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菲律賓火山暨地震研究所指出已經觀察到巨大的彈道碎片被拋向火山口周圍幾百公尺範圍內，導致火山頂部附近的植被被燒毀，建議火山口半徑為6公里範圍內的人士撤離。

坎拉恩火山是菲律賓境內24座活火山之一，去年12月以及今年4月都曾爆發過，當時目前正密切監測火山動態，做好後續疏散準備，以防災害進一步升級，發生危險的最壞爆炸性噴發。

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