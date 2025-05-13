馬航MH17空難逾11年定讞！聯合國航空機構指俄羅斯為元凶

馬航MH17空難導致機上298名乘客罹難。圖為2021年荷蘭檢方考察機體殘骸。（美聯社檔案照）

2025/05/13 12:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕聯合國專門航空機構12日裁定，俄羅斯應為2014年馬來西亞航空公司MH17班機在烏克蘭上空遭擊落事件負責。這起空難造成機上298名乘客及機組人員全數罹難，其中包括196名荷蘭公民及38名澳洲公民或居民。

《每日郵報》報導，荷蘭與澳洲政府表示，國際民航組織（ICAO）理事會將在未來數週內商議適當的賠償形式。馬航MH17班機於2014年7月17日從阿姆斯特丹飛往吉隆坡途中，在親俄分離主義分子與烏克蘭軍隊交戰的烏克蘭東部上空遭擊落。

請繼續往下閱讀...

2022年11月，荷蘭法院已缺席判決兩名俄羅斯男子及一名烏克蘭男子在此攻擊事件中犯有謀殺罪。莫斯科稱該判決「可恥」，並表示不會引渡其公民。總部位於蒙特婁的ICAO並未立即回應置評請求。此案由澳洲及荷蘭於2022年發起。

荷蘭外交部長維爾德坎普（Caspar Veldkamp）在聲明中表示：「此決定是為MH17班機所有罹難者及其家屬伸張正義、釐清真相的重要一步。這也向國際社會發出明確訊息：各國違反國際法不能免於究責。」他補充說，荷蘭與澳洲希望ICAO理事會命令俄羅斯就賠償問題進行談判。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）對此決定表示歡迎，並敦促ICAO迅速確定補救措施。她在聲明中說：「我們呼籲俄羅斯最終承擔起這起駭人暴力行為的責任，並依國際法要求為其惡劣行徑作出賠償。」

ICAO本身缺乏監管權力，但具有道德說服力，其制定的全球航空標準被其193個成員國廣泛採納。

2023年，澳洲政府已對三名涉及擊落MH17班機的人員實施制裁，包括被法院定罪並判處無期徒刑的俄羅斯人杜賓斯基（Sergey Dubinskiy）和烏克蘭人哈爾琴科（Leonid Kharchenko）。澳洲同時制裁了俄羅斯武裝部隊上校穆奇卡耶夫（Sergey Muchkaev），他於2014年7月擔任第53防空飛彈旅指揮官，該旅提供了擊落MH17的「山毛櫸」飛彈系統。

另一名被定罪的肇事者吉爾金（Igor Girkin）則因支持烏東分離活動，已於2014年遭澳洲制裁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法