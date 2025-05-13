美國16歲女騎滑板車遭流彈擊中頭部亡 14歲少年逃逸

美國紐約一名16歲少女當地時間12日在布朗克斯莫里薩尼亞區一所學校附近遭流彈擊中頭部，送醫緊急搶救仍宣告不治。（圖擷自「@1010WINS」X）

2025/05/13 14:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名16歲少女當地時間12日女在布朗克斯莫里薩尼亞區一所學校附近遭流彈擊中頭部，送醫緊急搶救仍宣告不治。當地警方表示，嫌犯疑為一名14歲少年，警方已立案展開追緝嫌犯。

綜合外媒報導，當地警方調閱監視器畫面，當地時間12日下午5時許有一群青少年在校園旁巷弄中發生肢體衝突，其中一名身穿白色上衣的14歲少年被另穿著灰色衣服男子擊倒，之後有人遞給他一把手槍，他隨即朝人群開槍。

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警員在事發現場發現3枚彈殼，而其中有1枚子彈擊中恰巧騎滑板車經過16歲少女傑佛瑞（Evette Jeffrey）頭部，周圍居民目睹少女倒地，隨後將她緊急送往附近醫院救治仍宣告不治。據警方調查，傑佛瑞與少年鬥毆事件無關，僅是一名路人。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）聞訊後趕赴現場與家屬會面，強調社會應更加關注青少年的日常行為與心理狀態。此外，警方除了追查槍手，也將擴大調查槍枝來源與其他涉案人員。

報導提到，今年截至目前為止，短短4個月內已有28名未成年人成為槍枝暴力受害者、17人為槍者。2024年布朗克斯區未成年槍擊受害者人數較2018年增長200％。

???? BREAKING: 16-year-old girl shot in head outside Bronx school: police https://t.co/aJlX2QX3vz pic.twitter.com/oseCbLyWTe — 1010 WINS on 92.3 FM （@1010WINS） May 12, 2025

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