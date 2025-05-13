停火有望？哈瑪斯釋放美籍人質 以色列談判隊將赴杜哈

亞歷山大獲釋後與家人團聚，哈瑪斯此舉被視為對川普政府的善意姿態。（取自以色列IDF專頁）

2025/05/13 12:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）12日釋放遭挾持19個月的以色列裔美國士兵亞歷山大（Edan Alexander）。此舉被視為對川普政府釋善意，或為與以色列新停火鋪路。

《美聯社》報導，21歲的亞歷山大是以色列3月打破停火、猛攻加薩（Gaza）以來首位獲釋人質。他經紅十字會轉交以軍，乘直升機抵特拉維夫（Tel Aviv）醫院，與家人激動重逢。

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以色列曾誓言加強攻勢。停火結束前已禁物資入加薩，加劇人道危機。以方稱此為施壓哈瑪斯接受其停火條件。

亞歷山大2023年10月7日於以南基地被擄，時年19歲，該事件引爆加薩戰爭。

哈瑪斯在川普週二訪中東前夕宣布放人。川普稱此為「善意一步」，希望成為「結束殘酷衝突的最終步驟之一」。

以色列總理納坦雅胡辦公室週一聲明指，以色列未為亞歷山大獲釋做任何讓步，僅同意建立「安全走廊」。納坦雅胡週一與美特使會談，其辦公室稱談判隊將赴杜哈（Doha），但強調「談判只在砲火下進行」。

納坦雅胡指亞歷山大獲釋因「軍事壓力及川普外交施壓」，聲明並稱，以色列將繼續其在加薩的升級攻勢計畫，但會在川普訪問中東後才啟動，以利新停火協議可能出現。

亞歷山大獲釋引發國內對納坦雅胡的批評，指其需仰賴外國領袖協助解救人質。批評者認為納坦雅胡堅持戰爭有政治動機，納坦雅胡則稱目標是解救人質並瓦解哈瑪斯。

週二稍早，以色列空襲擊中加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）納賽爾醫院（Nasser Hospital）外科部門，院方稱3死10傷。以色列軍方則稱精準打擊了在醫院內指揮中心的哈瑪斯武裝分子。

據加薩衛生部統計，哈瑪斯2023年攻擊造成1200人死亡，以色列報復性攻勢已造成逾52800名巴勒斯坦人死亡。以色列的攻勢摧毀了加薩大片地區，並導致90%人口流離失所。

亞歷山大2023年10月7日於以色列南部基地被擄，時年19歲。（美聯社）

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