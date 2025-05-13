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    加拿大饒舌歌手獄中遭刺14刀 經紀人：送醫後已無大礙

    加拿大饒舌歌手泰瑞藍茲昨日被爆出在獄中被刺了14刀。（美聯社資料照）

    加拿大饒舌歌手泰瑞藍茲昨日被爆出在獄中被刺了14刀。（美聯社資料照）

    2025/05/13 13:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2020年因槍擊案被判處10年徒刑的加拿大饒舌歌手泰瑞藍茲（Tory Lanez），昨（12）日被爆出在獄中被刺了14刀，緊急送醫治療後已無大礙，現在能夠自主呼吸。他的經紀人透過Instagram聲明指出，目前泰瑞藍茲恢復狀況良好，感謝上帝幫他度過這次的難關。

    《每日星報》報導，泰瑞藍茲的經紀人在Instagram聲明，昨日泰瑞藍茲在進行日常鍛鍊時，因不明原因遭到一名囚犯刺傷，分別在背部7處，身體4處，後腦勺2處，左臉1處，共留下14道傷口，同時雙肺塌陷，當下需要仰賴呼吸器維持身體機能運作，經過搶救後已無大礙，他表示泰瑞藍茲目前可正常自主進行呼吸，感謝上帝讓他可以挺過來，同時也謝謝大家的祈禱和支持。

    今年32歲的泰瑞藍茲為加拿大饒舌歌手，在2020年因持槍朝美國饒舌歌手梅根（Megan Thee Stallion）射了5發而被判處10年徒刑，目前正在加州州立監獄服刑。據了解，泰瑞藍茲被同時指控包含使用半自動手槍攻擊、在車內攜帶裝有子彈的未註冊槍支以及因嚴重疏忽而開槍這三項罪名，最終恐面臨20多年的刑期，甚至可能被驅逐出境。

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