亞歷山大大帝父親陵墓被誤認多年！ 最新研究曝墓主不是他

北希臘維爾吉納的艾加伊城王陵博物館(Museum of the Royal Tombs of Aigai),是馬其頓皇家陵墓群。(圖擷自Wiki)

2025/05/13 13:32

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕亞歷山大大帝父親、馬其頓國王腓力二世長年一直被認為葬於北希臘維爾吉納(Vergina)大墓群的1號墓中,但最新研究顯示裡頭可能埋葬的是更年輕的男子遺骸。

據《生活科學》(LiveScience)網站報導,北希臘維爾吉納(Vergina)的艾加伊城王陵博物館(Museum of the Royal Tombs of Aigai),是馬其頓皇家陵墓群,其中1號陵墓,一直被視為腓力二世長眠之處,除了1名男子外,墓內還有1名女子及至少1名嬰兒遺骸。

請繼續往下閱讀...

不過最新研究顯示,在針對1號墓遺骸進行放射性碳定年法測定後,發現這對男女生活在西元前388年至356年之間,而腓力二世則是生活在西元前382年至336年,同時根據牙齒進行分析,墓中的男子死亡時的年齡在25至35歲之間,腓力二世則是在西元前336年被暗殺,享年46歲。

而這項研究同時也出現2個問題,1號墓中所埋葬的男女是誰?以及腓力二世真正的長眠處在哪?研究人員指出,由於1號墓的裝飾表明他們屬於精英階層,推測可能是腓力二世統治前的1位馬其頓國王,但目前詳細身分不明。

至於腓力二世真正的長眠處在哪?研究人員指出,馬其頓皇家陵墓群2號墓中有1名被火化的男子遺骸,其年齡約在40多歲之間,但他們強調,2號墓這不在這次的研究範圍內。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法