為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    亞歷山大大帝父親陵墓被誤認多年！ 最新研究曝墓主不是他

    北希臘維爾吉納的艾加伊城王陵博物館（Museum of the Royal Tombs of Aigai），是馬其頓皇家陵墓群。（圖擷自Wiki）

    北希臘維爾吉納的艾加伊城王陵博物館（Museum of the Royal Tombs of Aigai），是馬其頓皇家陵墓群。（圖擷自Wiki）

    2025/05/13 13:32

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕亞歷山大大帝父親、馬其頓國王腓力二世長年一直被認為葬於北希臘維爾吉納（Vergina）大墓群的1號墓中，但最新研究顯示裡頭可能埋葬的是更年輕的男子遺骸。

    據《生活科學》（LiveScience）網站報導，北希臘維爾吉納（Vergina）的艾加伊城王陵博物館（Museum of the Royal Tombs of Aigai），是馬其頓皇家陵墓群，其中1號陵墓，一直被視為腓力二世長眠之處，除了1名男子外，墓內還有1名女子及至少1名嬰兒遺骸。

    不過最新研究顯示，在針對1號墓遺骸進行放射性碳定年法測定後，發現這對男女生活在西元前388年至356年之間，而腓力二世則是生活在西元前382年至336年，同時根據牙齒進行分析，墓中的男子死亡時的年齡在25至35歲之間，腓力二世則是在西元前336年被暗殺，享年46歲。

    而這項研究同時也出現2個問題，1號墓中所埋葬的男女是誰？以及腓力二世真正的長眠處在哪？研究人員指出，由於1號墓的裝飾表明他們屬於精英階層，推測可能是腓力二世統治前的1位馬其頓國王，但目前詳細身分不明。

    至於腓力二世真正的長眠處在哪？研究人員指出，馬其頓皇家陵墓群2號墓中有1名被火化的男子遺骸，其年齡約在40多歲之間，但他們強調，2號墓這不在這次的研究範圍內。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播