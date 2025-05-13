亞歷山大大帝父親陵墓被誤認多年！ 最新研究曝墓主不是他

北希臘維爾吉納的艾加伊城王陵博物館（Museum of the Royal Tombs of Aigai），是馬其頓皇家陵墓群。（圖擷自Wiki）

2025/05/13 13:32

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞歷山大大帝父親、馬其頓國王腓力二世長年一直被認為葬於北希臘維爾吉納（Vergina）大墓群的1號墓中，但最新研究顯示裡頭可能埋葬的是更年輕的男子遺骸。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，北希臘維爾吉納（Vergina）的艾加伊城王陵博物館（Museum of the Royal Tombs of Aigai），是馬其頓皇家陵墓群，其中1號陵墓，一直被視為腓力二世長眠之處，除了1名男子外，墓內還有1名女子及至少1名嬰兒遺骸。

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不過最新研究顯示，在針對1號墓遺骸進行放射性碳定年法測定後，發現這對男女生活在西元前388年至356年之間，而腓力二世則是生活在西元前382年至336年，同時根據牙齒進行分析，墓中的男子死亡時的年齡在25至35歲之間，腓力二世則是在西元前336年被暗殺，享年46歲。

而這項研究同時也出現2個問題，1號墓中所埋葬的男女是誰？以及腓力二世真正的長眠處在哪？研究人員指出，由於1號墓的裝飾表明他們屬於精英階層，推測可能是腓力二世統治前的1位馬其頓國王，但目前詳細身分不明。

至於腓力二世真正的長眠處在哪？研究人員指出，馬其頓皇家陵墓群2號墓中有1名被火化的男子遺骸，其年齡約在40多歲之間，但他們強調，2號墓這不在這次的研究範圍內。

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