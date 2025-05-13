中共間諜策反現役南韓軍人：最好是關於薩德、美軍的

南韓媒體曝光，中共中央軍事委員會聯合參謀部下屬情報局試圖竊取南韓軍隊內部情報。圖為在北京天安門廣場站崗的解放軍。（彭博資料照）

2025/05/13 12:48

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓媒體今天（13日）曝光，中共情報機關攏絡南韓現役軍人，試圖竊取「薩德反飛彈系統」（THAAD）相關資料，以及核作戰指南、駐韓美軍作戰計劃等情報。目前南韓已逮捕一名曾在台灣活動的中國籍聯絡人和一名南韓現役軍人。

南韓《朝鮮日報》報導，國民力量黨議員朱晉佑拿到有關中國籍聯絡人A某涉嫌違反《軍事機密保護法》的公訴書顯示，中共中央軍事委員會聯合參謀部下屬情報局，透過長期縝密的行動試圖竊取韓軍內部情報。

報導披露，A某在中國出生、曾在台灣學習，在遇到中共情報機關下屬團體領導者B某後，投身情報活動。B某曾委託A某收集台灣反華團體、台獨團體的動向等。

請繼續往下閱讀...

B某的組織由10多人組成，包括籠絡軍事機密竊取人員的招募人、建立信任關係的聯絡人、海外翻譯負責人，以及評估機密價格的會計等。

2022年4月，A某開始作為該組織的情報員兼聯絡人。同年12月，他們盯上了南韓軍人。B某使用4個假名，加入軍事相關主題的社交媒體聊天室，物色情報人員。

2023年7月，他與一名南韓現役軍人C某搭上線。他先轉帳給C某350萬韓元（約新台幣8萬3000元），要求提供「第73周年仁川登陸作戰紀念聯合訓練」相關情報。C某收集士兵等級的情報給B某，B某稱，「雖然資料價值不高，但會支付稿費，以增進信任。」

隨後，B某以駐韓美軍「作戰計劃5077」為例，委託C某提供更多有關朝鮮半島局勢的資料。

2024年3月，B某要求提供薩德相關資料、台灣局勢、韓美聯合訓練相關資料等，還表示：「最好是關於薩德、美軍的」。

此時，C某被南韓反間諜部門揭發。見C某不像過去積極配合，B某派情報員A某，準備直接見面。2024年5月31日，A某經濟州機場入境，次日抵達接頭地點一家民宿。南韓反間諜部門放長線釣大魚，偽裝成C某，以騙A某提供更高級別的情報。

據報導，南韓反間諜部門監控了該組織6個多月。

報導指出，2024年12月3日南韓發生緊急戒嚴事態，軍隊高度戒備，B某變得十分焦急。B某派A某去濟州島，嘗試與C某進行最後一次交易。今年3月27日，A某入境後被當場逮捕。

目前，南韓檢方已對A某提起拘留起訴。南韓現役軍人C某則由軍事檢察繼續調查。

經調查，南韓現役軍人C某向中共情報組織B某提供21件軍事機密，收受了3320萬1000韓元（約新台幣78萬元）和1萬2000美元（約新台幣37萬元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法