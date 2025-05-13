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    南北韓邊境公園遊客數量翻倍成長 最大功臣竟是「星巴克」

    星巴克去年11月在南韓京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園觀景台開設門市，帶動公園來客數翻倍成長。（彭博）

    星巴克去年11月在南韓京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園觀景台開設門市，帶動公園來客數翻倍成長。（彭博）

    2025/05/13 12:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於南韓京畿道金浦市愛妓峰和平生態公園（Aegibong Peace Ecopark），公園可遠眺北韓開豐區域和松岳山等地，星巴克去年11月在公園觀景台開設新門市，當地與北韓距離僅1.4公里。金浦市政府指出，自從星巴克開業之後，生態公園的月平均來客數達到翻倍成長。

    根據南韓《韓聯社》報導，愛妓峰和平生態公園自2021年起開放，由一條登山道路及可以欣賞漢江河口與北韓景色的觀景台所組成。在韓戰期間，南北韓雙方曾在愛妓峰爆發激烈戰鬥，在觀景台周邊，去年11月開設一間星巴克門市，為生態公園帶來意想不到的人氣。

    金浦市政府指出，愛妓峰和平生態公園2024年的每月平均遊客數為1萬5852人，不過在星巴克開店後，今年1到4月的每月平均遊客數直接翻倍成長，達到3萬2379人之多。在外國遊客部分，數量也從去年的每月平均1370人增加到每月平均3352人。

    金浦市政府將人流增加歸功於星巴克門市帶來的效應，以及其他促進來客數的相關措施，包括每個月1次的夜間特別入場。金浦市政府指出，愛妓峰和平生態公園自從2021年開放以來，累積遊客人次截至今年2月份已超過50萬人數，看好在今年底達到80萬人次。

    遊客在星巴克內喝咖啡，一邊眺望北韓。（彭博）

    遊客在星巴克內喝咖啡，一邊眺望北韓。（彭博）

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