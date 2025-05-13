濃煙瀰漫！南韓京畿道利川一棟物流中心起火 尚無傷亡通報

南韓京畿道利川市夫鉢邑一棟大型物流中心今日上午10時29分（台灣時間9時29分）發生火災，截至目前尚未接獲人員傷亡通報，消防人員全力執行滅火工作中。（圖擷自「@yonhaptweet」X）

2025/05/13 11:41

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道利川市夫鉢邑一棟大型物流中心今日上午10時29分（台灣時間9時29分）發生火災，截至目前尚未接獲人員傷亡通報，消防人員全力執行滅火工作中。

據《韓聯社》報導，起火時在大樓裡的26人現皆已安全疏散避險，截至目前為止，消防局尚未接獲人員傷亡報告。該物流中心為地下1層、地上3層的預製混凝土建築，總面積為8萬多平方公尺。

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報導提到，消防部門接獲「物流中心3樓堆放的物品起火」通報後迅速趕赴現場，由於火勢猛烈，消防人員上午10時36分發布第1階段應對警報，接著於上午10時44分將其提升為第2階段，動員範圍擴及8至14個消防署、出動55台消防設備與160名消防人員，包括高性能化學消防車、無人破壞水槍車及特種應對部隊，正展開滅火工作。

由於火勢驚人，經過附近道路車輛或市民也緊急報案，截至目前已接獲25通119火災通報電話。與此同時，利川市政府今天上午10時54分（台灣時間9時54分）透過發送災難簡訊提醒居民，「夫鉢邑水井里物流倉庫發生火災，現場有大量濃煙，請民眾繞道行駛，並注意人身安全。」

當地消防部門表示，待火勢完全撲滅後，將立即詳查起火原因。

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