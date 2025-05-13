為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    濃煙瀰漫！南韓京畿道利川一棟物流中心起火 尚無傷亡通報

    南韓京畿道利川市夫鉢邑一棟大型物流中心今日上午10時29分（台灣時間9時29分）發生火災，截至目前尚未接獲人員傷亡通報，消防人員全力執行滅火工作中。（圖擷自「@yonhaptweet」X）

    南韓京畿道利川市夫鉢邑一棟大型物流中心今日上午10時29分（台灣時間9時29分）發生火災，截至目前尚未接獲人員傷亡通報，消防人員全力執行滅火工作中。（圖擷自「@yonhaptweet」X）

    2025/05/13 11:41

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓京畿道利川市夫鉢邑一棟大型物流中心今日上午10時29分（台灣時間9時29分）發生火災，截至目前尚未接獲人員傷亡通報，消防人員全力執行滅火工作中。

    據《韓聯社》報導，起火時在大樓裡的26人現皆已安全疏散避險，截至目前為止，消防局尚未接獲人員傷亡報告。該物流中心為地下1層、地上3層的預製混凝土建築，總面積為8萬多平方公尺。

    報導提到，消防部門接獲「物流中心3樓堆放的物品起火」通報後迅速趕赴現場，由於火勢猛烈，消防人員上午10時36分發布第1階段應對警報，接著於上午10時44分將其提升為第2階段，動員範圍擴及8至14個消防署、出動55台消防設備與160名消防人員，包括高性能化學消防車、無人破壞水槍車及特種應對部隊，正展開滅火工作。

    由於火勢驚人，經過附近道路車輛或市民也緊急報案，截至目前已接獲25通119火災通報電話。與此同時，利川市政府今天上午10時54分（台灣時間9時54分）透過發送災難簡訊提醒居民，「夫鉢邑水井里物流倉庫發生火災，現場有大量濃煙，請民眾繞道行駛，並注意人身安全。」

    當地消防部門表示，待火勢完全撲滅後，將立即詳查起火原因。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播