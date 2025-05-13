被關在海牙也沒關係！菲國前總統杜特蒂 當選家鄉市長

菲律賓前總統杜特蒂目前被羈押在荷蘭海牙，但他仍在菲國期中選舉時當選家鄉達沃市長。（法新社）

2025/05/13 11:40

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內指揮掃毒戰爭，今年3月被國際刑事法院指控犯下「反人類罪」，於馬尼拉機場落網後押送至荷蘭海牙羈押，不過，他在菲國12日期中選舉參選家鄉達沃市（Davao）市長，開票後票數遙遙領先已肯定當選。

據《衛報》報導，雖然目前才開票60％左右，但杜特蒂已在家族大本營達沃市拿到40.5萬票，第2多的候選人僅有4.9萬票，至於杜特蒂要如何就任市長尚不清楚，他的女兒薩拉（Sara Duterte）透露律師已在商討此事。

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由於杜特蒂兒子塞巴斯汀（Sebastian Duterte）有望當選達沃副市長（正副市長分開投票），因此有可能是由塞巴斯汀代理市長職務。

菲律賓此次期中選舉，被認為是現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和杜特蒂家族之間的龍爭虎鬥，身為菲國副總統的薩拉，今年2月因威脅小馬可仕夫婦、眾議院議長的人身安全而遭到彈劾。

薩拉彈劾案將由24個席次的參議院進行表決，至少要16票才能通過。參院有12個席次在期中選舉進行改選，親杜特蒂派預計有5人當選，小馬可仕一方則推估贏下6個席位，另1名可能勝選的候選人，則和雙方都有關係。

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