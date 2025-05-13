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    與方濟各不同調 新教宗良十四世明確支持烏克蘭抗俄

    新任教宗良十四世上任後，對俄烏戰爭的立場明顯轉向支持烏克蘭，與前任教宗方濟各的態度有所不同。（美聯社）

    新任教宗良十四世上任後，對俄烏戰爭的立場明顯轉向支持烏克蘭，與前任教宗方濟各的態度有所不同。（美聯社）

    2025/05/13 10:39

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《金融時報》報導，羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）致電烏克蘭總統澤倫斯基，討論遭俄羅斯擄走的烏克蘭兒童及西方支持的30天停火協議。此舉與前任教宗方濟各（Pope Francis）在俄烏戰爭中採取較中立的立場形成鮮明對比。

    澤倫斯基週一表示，與上週甫當選的新教宗首次通話「非常溫暖且具實質性」，並感謝其支持，「我們高度重視他關於我國需實現公正持久和平及釋放囚犯的言論。」梵蒂岡證實通話，但未詳述。教宗良十四世週日曾公開表示：「我心中懷著對摯愛的烏克蘭人民苦難的關懷」，呼籲「盡快實現真正、公正且持久的和平」，並願「所有囚犯獲釋，孩子們重返家園。」

    新教宗對烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的明確支持，獲烏克蘭人，特別是該國天主教徒讚賞。相較之下，已故教宗方濟各避免直接指責莫斯科，甚至曾暗示烏克蘭應「有勇氣舉白旗」投降。與此迥異，良十四世在2022年（時任秘魯主教）即譴責莫斯科入侵為「帝國主義」，稱俄國「為權力欲圖征服領土」，並犯下反人類罪。烏克蘭希臘禮天主教會領袖舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）表示：「我們確信教宗良十四世將成為飽受戰火蹂躪的烏克蘭的和平教宗。」

    澤倫斯基指出，與教宗討論重點之一是近兩萬名遭俄強行帶走的烏克蘭兒童。國際刑事法院已對俄總統普廷發出逮捕令。澤倫斯基盼梵蒂岡助孩童回家，並邀教宗訪烏。

    他同時重申願遵守30天停火。但俄國拒絕，普廷反建議週四在伊斯坦堡會談。澤倫斯基願會面，克宮未確認普廷是否出席。歐盟外交代表卡拉斯（Kaja Kallas）警告，若俄不同意停火將再制裁。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則嗆歐盟「不接受最後通牒」。

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