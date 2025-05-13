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    南韓總統參選登記後首次民調 李在明49.5％狠甩金文洙38.2％

    南韓總統大選登記參選截止後的首次民調，共同民主黨候選人李在明以49.5％穩居第一。（路透）

    南韓總統大選登記參選截止後的首次民調，共同民主黨候選人李在明以49.5％穩居第一。（路透）

    2025/05/13 10:55

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統大選11日登記參選截止後的首次民調出爐，共同民主黨候選人李在明以49.5％穩居第一，將執政黨國民力量金文洙的38.2％狠狠甩在後面，改革新黨的李俊錫則是5.7％。

    《朝鮮日報》報導，南韓民調公司Hangil Research接受媒體委託，於11日至12日對全韓1513名18歲以上男女進行調查，結果顯示李在明領先金文洙11.3％，如此明顯的優勢已超越誤差範圍。

    政黨支持率分別為共同民主黨42.5％、國民力量36.8％、改革新黨3.9％、其他政黨2.6％、祖國革新黨2.2％、進步黨1％。無支持政黨則為9.9％。

    Hangil Research此次民調採取自動應答系統（Automated Response System）隨機抽樣進行，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±2.5％。

    執政黨國民力量總統候選人金文洙民調為38.2％。（路透）

    執政黨國民力量總統候選人金文洙民調為38.2％。（路透）

    改革新黨李俊錫支持率為5.7％。（美聯社）

    改革新黨李俊錫支持率為5.7％。（美聯社）

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