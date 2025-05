阿富汗最近規定禁止全國各地下棋活動。圖為2022年在坎達哈舉行的西洋棋比賽。(法新社)

2025/05/13 11:34

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕阿富汗神學士(Taliban,又稱塔利班)2021年重新掌權後,陸續實施嚴苛伊斯蘭教法(Sharia)規定,繼去年禁止自由搏擊後,他們最新宣布,禁止全國各地下西洋棋,理由是該活動恐涉賭博;根據政府的道德法,賭博屬違法。

綜合媒體報導,體育總局發言人馬什瓦尼(Atal Mashwani)表示,「根據伊斯蘭教法,西洋棋被視為一種賭博手段」。而據去年頒布的「勸善懲惡法」(the Propagation of Virtue and Prevention of Vice law),賭博在被禁止之列。

請繼續往下閱讀...

發言人又指,這是出於宗教上的考慮,在有關顧慮得到妥善處理前,全國人民都不得下棋。

有民眾憂慮禁令將剝削大眾的娛樂空間,一名在首都喀布爾經營咖啡廳的店家透露,店內不時會舉行棋藝比賽,稱年輕人沒太多活動可做,不少人幾乎每天來下棋。他強調棋藝比賽不涉及賭博,又指其他伊斯蘭國家都容許民眾下棋,甚至培育出國際級棋手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法