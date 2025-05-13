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    遭哄騙「超級大眼袋」不割會失明 重慶7旬老翁眼周血染紗布

    中國重慶一名老翁散步時，被陌生男子以「不割眼袋可能會失明為由」半哄半騙帶去醫美診所進行手術。（本報合成，擷取自微博）

    中國重慶一名老翁散步時，被陌生男子以「不割眼袋可能會失明為由」半哄半騙帶去醫美診所進行手術。（本報合成，擷取自微博）

    2025/05/13 11:38

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶一名7旬張姓老翁外出散步時，竟遭陌生男子搭訕誘騙進醫美診所動刀割眼袋，對方聲稱其「超級大眼袋」若不現在處理，未來眼睛恐怕會瞎掉。然而，術後不僅血滲紗布，費用還超出原本說好的價格。

    綜合中媒報導，張姓老翁近日在住家附近散步時，突然被一名約40歲的男子攔住，對方拿出鏡子指著老翁臉說他有「超級大眼袋」，更語帶恐嚇地聲稱，現在不手術的話，以後可能會瞎掉。

    本就擔心視力退化的老翁聽聞後心生疑慮，男子見狀立即推銷優惠活動，表示原價3000多元人民幣（約新台幣12670元）的眼袋手術現在只要1980元（約新台幣8362元），還加贈去除3顆老年斑，並有專車免費接送。

    張姓老翁隨即被帶往某醫美診所，但院方未進行詳細檢查，也未讓他簽署手術同意書便直接開刀。術後老翁因身上沒帶錢，只能坐在診所角落等待女兒送錢，雙眼紗布已被血滲透，畫面怵目驚心。而所謂優惠價1980元的手術費，最後卻變成2500元人民幣（約新台幣10558元）。

    家屬趕到現場後憤怒不已，認為診所是刻意哄騙進行手術，隨即帶老翁前往正規醫院檢查，所幸眼睛未受傷，但眼袋部位仍有出血情形，需靜養並注意防止感染。

    診所負責人田姓男子則聲稱，將老翁帶來的男子是外部銷售人員，並非院內職員，無法掌握對方招攬客人的手法，但他強調會對此負責到底。目前家屬仍和診所協商當中，同時也向相關單位進行投訴。

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