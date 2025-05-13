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    川普認證南非白人難民 美國聖公會拒絕安置

    美國聖公會主教羅威宣布，將拒絕政府要求聖公會須幫助安置南非白人難民的請求。（美聯，資料照）

    美國聖公會主教羅威宣布，將拒絕政府要求聖公會須幫助安置南非白人難民的請求。（美聯，資料照）

    2025/05/13 11:32

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聖公會自總統川普（Donald Trump）上任以來，就不時傳出與政府發生衝突。昨（12）日美國聖公會主教羅威（Sean Rowe）便宣布，將拒絕政府要求須幫助安置南非白人難民，理由是有違教會長期致力追求的種族正義，同時表示會在聯邦年度財報結束前，終止與政府簽署的難民安置協議。

    《衛報》報導，近日美國總統川普將開放南非白人以難民身份入境，指責南非政府歧視，但同時關閉了其他安置難民的計畫。美國聖公會主教羅威對此強烈譴責，指出這些人以極其不合理的方式成為美國認證難民，對於其他苦苦等待多年的人來說很不公平，因此拒絕聯邦政府的請求，同時表示將終止與政府簽署的難民安置協議。

    對於教會未來方向，羅威提出會用其他方式援助難民，例如幫助已經在美國的移民和滯留在海外的難民。他指出，近40年來，聖公會已協助來自烏克蘭、緬甸與剛果等國家約11萬名難民，未來也會持續幫助他們，這次措施僅是代表與聯邦政府的合作已經結束。

    美國聖公會與川普政府的嫌隙早有徵兆，先前華盛頓聖公會主教巴德（Mariann Edgar Budde）在祈禱儀式上就激怒了川普，指責他在移民和LGBTQ族群中散播恐懼，要求川普展現「仁慈」。川普則在社群平台Truth Social抨擊巴德「惡毒」，並要求她道歉。

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