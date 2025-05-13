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    美奧運摔跤金牌名將斯奈德 涉召妓「付錢要口交」遭警釣魚逮捕

    斯奈德慶祝2016年里約奧運奪金，成為美國最年輕的奧運摔跤金牌得主。他近日因涉嫌召妓被捕。（美聯社）

    斯奈德慶祝2016年里約奧運奪金，成為美國最年輕的奧運摔跤金牌得主。他近日因涉嫌召妓被捕。（美聯社）

    2025/05/13 09:46

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國奧運金牌摔跤名將斯奈德（Kyle Snyder），上週五在俄亥俄州哥倫布市（Columbus）警方一次掃黃行動中，因涉嫌召妓遭逮捕。這位29歲、曾代表俄亥俄州立大學的頂尖運動員，是警方此次誘捕行動中被控的16名男子之一，此消息已引發體壇關注。

    據《紐約郵報》報導，哥倫布市警阿爾伯特（Sgt. Joe Albert）說明，其部門為打擊賣淫活動，特意在網路上刊登伴遊服務廣告，藉此鎖定並查緝那些試圖尋求性服務的人士。據警方指出，斯奈德於9日晚間約8點15分看到這些網路廣告後，主動透過電話與簡訊聯繫警方臥底人員，隨後依約前往哥倫布市北區一家指定的旅館，顯然他當時認為這是與合法的伴遊服務人員會面。

    然而，當斯奈德抵達旅館後，警方表示，他向一名喬裝的臥底警察支付了現金，並明確要求口交服務。就在此時，他隨即因涉嫌召妓的罪名被當場逮捕。不過，斯奈德在完成逮捕程序後即被釋放，等候後續法律程序。

    斯奈德在俄亥俄州立大學的摔跤生涯極其輝煌，曾於2016至2018年間連奪三屆NCAA（美國大學體育協會）男子重量級全國冠軍，並助校隊在2015年贏得團體總冠軍。其卓越貢獻使他於2024年入選該大學體育名人堂。

    在國際賽場上，斯奈德更是戰功彪炳。年僅20歲時，他便代表美國隊在2016年里約奧運勇奪金牌，成為美國史上最年輕的奧運摔跤金牌得主。此後，他繼續在2020年東京奧運摘銀，並在甫結束的2024年巴黎奧運獲得第四名。

    目前，斯奈德已被傳喚，需於5月19日親自出庭應訊。

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