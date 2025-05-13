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    香菸當保護費！中國城管勒索夜市攤販 涉案人員被停職

    中國河南省鄭州市1名城管疑向攤販索取香菸當保護費，不從將無法繼續擺攤。圖為芙蓉王香菸。（圖擷自網路）

    中國河南省鄭州市1名城管疑向攤販索取香菸當保護費，不從將無法繼續擺攤。圖為芙蓉王香菸。（圖擷自網路）

    2025/05/13 10:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省鄭州市1名城管疑向攤販索取香菸當「保護費」，威脅「否則將面臨無法繼續擺攤的困境」。有關當局稱，涉案人員已被停職調查。

    據《河南廣播電視台都市頻道》報導，檢舉人爆料稱，鄭州夜市攤販被索取「保護費」，只要每月上交1條價值240元至260元（約新台幣1000元至1100元）的「芙蓉王」香菸，就能確保在夜市順利經營；否則將面臨無法繼續擺攤的困境。

    檢舉人控訴，對方表明香菸是用於「打點城管關係」，換取日常巡查的「豁免權」。

    對此，鄭州經濟技術開發區（經開區）聯合調查小組11日發布通報稱，經開區明湖辦事處1名袁姓人員，涉嫌授意個別夜市商販，向其他夜市商販收取香煙，已被停職調查。

    通報指出，5月10日18時許，媒體報導經開區八大街地鐵口附近有個別攤販向其他攤販收取香菸，收取後統一交給城管。針對媒體反映狀況，經開區高度重視，立即成立聯合調查小組進行調查。

    通報也稱，鄭州經開區將以此為鑑、舉一反三，全面展開調查整治，對損害商家利益的行為零容忍，確實營造健康有序的市場環境。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

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