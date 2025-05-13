埃及考古大發現 薩卡拉遺址「假門」後藏王室墓穴

埃及薩卡拉遺址發現的王室墓穴入口，被一扇巨大的粉紅色花崗岩「假門」所隱藏（圖左）。右圖為墓穴內部。（圖取自埃及旅遊與古物部專頁）

2025/05/13 08:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕埃及考古團隊近期在薩卡拉（Saqqara）重要遺址取得驚人突破，發現一座隱藏於巨大假門後的古埃及王室墓穴，經確認屬於約3600年前第五王朝國王烏瑟卡夫（Userkaf）之子、烏塞雷弗（Userefre）親王。此項發現由埃及旅遊與古物部於四月公布。

美國福斯新聞（Fox News）報導，這扇作為墓穴入口的「巨大假門」由罕見的粉紅色花崗岩製成，尺寸驚人，高約4.3公尺、寬約1.1公尺。官員指出，這是首次在埃及發現這種規模和材質的假門。門上刻有精美的象形文字，詳細列出烏塞雷弗親王的姓名與一系列重要頭銜。

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烏塞雷弗親王在古埃及身居多個要職，象形文字描述他為世襲親王、布托（Buto）和納赫卜（Nekheb）區域總督、王室書記、大臣、法官，甚至包含吟唱祭司等職務，顯示其生前地位顯赫。

墓穴內部出土多件珍貴文物及雕像。除了烏塞雷弗親王夫婦及女兒的雕像，還發現了更早的第三王朝國王左塞爾（Djoser）及其妻、10個女兒的13尊粉紅色花崗岩坐像，以及一尊大型黑色花崗岩雕像與紅色花崗岩供品桌。墓穴內還有另一扇粉色花崗岩入口。

埃及旅遊與古物部長法蒂（Sherif Fathy）表示，這項發現意義重大，有助「揭示古埃及文明此重要歷史時期的新秘密」。此成果為埃及今年以來頻繁的考古發現再添亮點。

在埃及薩卡拉王室墓穴中出土的一尊黑色花崗岩雕像。（圖取自埃及旅遊與古物部專頁）

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