恐怖！掃街造勢被槍殺 墨西哥候選人臉書全程直播

在古特雷茲與選民握手問候時，現場突然傳出槍響，現場陷入一片混亂，古特雷茲與3名支持者當場被槍殺身亡。（圖擷取自臉書）

2025/05/13 08:37

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥再度傳出政治人物遭槍殺事件，墨國維拉克魯茲州（Veracruz）一名市長候選人古特雷茲（Yesenia Lara Gutiérrez）11日晚間在競選遊行時遭遇槍擊，她與3名支持者當場死亡，而古特雷茲的臉書直播也記錄當下的恐怖場面。

綜合媒體報導，古特雷茲隸屬於墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）領導的國家復興運動黨（Morena），是維拉克魯茲州特克西斯特佩克市（Texistepec）的市長候選人。古特雷茲11日晚間在當地進行競選掃街活動，支持者紛紛開車、騎車跟隨古特雷茲的掃街活動，不過在古特雷茲與選民握手問候時，現場突然傳出槍響，現場陷入一片混亂，古特雷茲與3名支持者當場被槍殺身亡，而古特雷茲的臉書直播也記錄下這恐怖一刻。

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維拉克魯茲州州長納赫勒（Rocio Nahle）表示，此次慘案造成4死3傷，州政府將找到那些必須對槍擊案負責的嫌犯。總統薛恩鮑姆在12日上午的記者會中證實這起襲擊事件，並表示她還不清楚襲擊動機。薛恩鮑姆補充，墨西哥政府正在與維拉克魯茲州官員協調，並在必要時提供協助。

???????? | Momento en que asesinan a Yesenia Lara, candidata de Partido Morena a la alcaldía de Texistepec, Veracruz, en México.



La candidata se encontraba realizando una caravana-caminata cuando fue atacada a tiros. pic.twitter.com/KNt32iO5mK — Alerta Mundial （@AlertaMundoNews） May 12, 2025

墨西哥維拉克魯茲州（Veracruz）市長候選人古特雷茲11日晚間在競選遊行時遭遇槍擊，她與3名支持者當場死亡。（圖擷取自Yesenia Lara Gutiérrez臉書）

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