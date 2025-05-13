卡達送122億豪華747客機引疑慮 川普：不收才蠢

川普強調：「我的意思是，我總不能像個蠢蛋一樣說『噢不，我們不需要一個免費、非常昂貴的飛機』。」（美聯社）

2025/05/13 08:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統川普出訪中東前夕，美國《CNN》報導披露，卡達王室準備贈送一架號稱為「飛行宮殿」（flying palace）、價值4億美元（約新台幣121.64億）的波音747-8型巨無霸噴射機給川普，川普也打算接受，並將其做為總統座機「空軍一號」，不過川普此舉卻引發美國政界疑慮，特別是民主黨人。川普12日受訪時表示，他總不能像個「蠢蛋」一樣拒絕免費的飛機。

綜合媒體報導，川普11日曾在「真實社群」發文表示，美國國防部將免費獲贈一架747飛機做為禮物，暫時取代已有40年歷史的空軍一號，他強調這筆交易非常公開透明，讓「狡猾的民主黨人」大為惱怒，因為民主黨人堅持美方必須自行花錢購買。據了解，該架客機預計會先交給美國國防部，由國防承包商改裝後充當空軍一號，之後再移交給川普的總統圖書館。

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川普12日在啟程前往中東前，在白宮接受媒體訪問時提到：「我認為卡達此舉很棒，對此非常感激。我絕不會拒絕那樣的提議。」隨後他更強調：「我的意思是，我總不能像個蠢蛋一樣說『噢不，我們不需要一個免費、非常昂貴的飛機』。」川普也提到，接受這項決定是出於實際考慮，波音公司花了很長時間才交付過去第一任期內委託的新型空軍一號飛機，他對此感到失望。

川普也在訪問中明言，他卸任後不會使用這架飛機，他告訴在場媒體：「我卸任後，它會直接送到圖書館，我是不會使用它的。」並補充提到，前總統雷根的圖書館裡就有一架退役的飛機。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）表示，有關向國防部捐贈的法律細節仍在制定中，任何向美國政府的捐贈都是完全合法的，川普政府也不擔心卡達會要求什麼回報，因為他們知道川普只會為美國公眾利益著想。

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