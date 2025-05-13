美中貿易戰停火？ 矢板明夫：「1情況」恐致下波關稅大戰

美中急遽升溫的關稅貿易戰終於在近日有了重大進展。圖為美國總統川普與中國國家主席習近平。（美聯社）

2025/05/13 00:43

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中急遽升溫的關稅貿易戰終於在近日有了重大進展，雙方在日內瓦談判後同意互降115%關稅。對此，時常分析中國時政與美中關係的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，他認為這只是先暫時「停火」，美中還沒有解決任何矛盾，「如果中國不好好地反省悔改，下一波關稅大戰估計很快就會到來了。」

矢板明夫12日深夜在臉書發文，「美中兩國經過長時間的談判，終於在關稅問題上達成了一致，決定『先停火一段時間』。未來90天，美國關稅從145%大砍到30%，中國也回敬，從125%降到10%。可以清楚地看到，這並不代表兩國的關稅戰將從此休兵，而是戰術性的暫停。」

請繼續往下閱讀...

他指出，「表面上看好像是雙方互相讓步，其實背後都是算盤打到發燙。因為這一波全面對抗來得太急，雙方都沒有做好準備。物價、失業率、股市都受到了巨大的影響。所以，這次和解並沒有解決任何矛盾。而是為了下一次的正面衝突，爭取到了時間做準備。至少今後90天，全球供應鏈可以先緩口氣，股市能多點笑容，貿易船隊不必天天繞遠路。」

矢板明夫直言，「不過，可以確定的是，美國和中國的關稅談判的主導權，今天還牢牢地掌握在美國人手中。川普今後可以隨時發難，而中國手中沒有什麼像樣的好牌。中國如果真的想好好做生意，就要做很多的改革，包括對國內產品出口廠家偷偷補助、破壞環境、不尊重知識產權等等。如果中國不好好地反省悔改，下一波關稅大戰估計很快就會到來了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法