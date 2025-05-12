川普屢次放生納坦雅胡 以色列憂遭美國拋棄

川普政府近期處理一系列中東事務，缺少以色列參與。（美聯社）

2025/05/12 22:50

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普外交政策變化難測，就連被視為川普執政最大受益者的盟友以色列，總理納坦雅胡近期數度遭華府「放生」，甚至被排除在川普本週啟動的中東出訪行程之外，導致以國內部瀰漫恐遭美國拋棄的氛圍。

「華盛頓郵報」報導，川普政府近期一系列外交操作，包括與伊朗著手核協議談判，與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」直接對話救出美籍人質，都在未告知以色列的情況下進行。美方上週與葉門叛軍「青年運動」達成協議，防止美軍船艦再遭鎖定攻擊，以色列也未涵蓋其中。

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不僅如此，據傳川普政府還考慮向沙烏地阿拉伯提供民用核能技術權限，而不必遵從拜登政府時期提出與以色列關係正常化的條件。

川普本週展開上任後首次主要出訪行程，卻跳過以色列，僅前往沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國。由於耶路撒冷與華府長年維持中東事務的密切合作關係，因此川普日漸邊緣化納坦雅胡的作法，引發以國焦慮情緒，擔心會在川普與伊朗和其他對手談判時遭到忽視，或棄之不顧。。

曾在三任美國總統執政期間負責中東事務的前資深國務院官員羅斯（Dennis Ross）指出，川普政府內部主張降低美軍捲入中東事務的聲量正旺，從富有的波斯灣國家帶回數十億美元投資，似乎也是川普此次出訪的優先目標，「川普對美國海外利益性質的定義，不是透過地緣政治或安全脈絡，而是經濟、金融和貿易架構」，川普或許認為，美方一年提供40億美元的軍事援助，對以色列已經仁至義盡。

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