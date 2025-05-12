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    俄拒停火續攻烏克蘭 土耳其促盡快和談

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）提議15日與俄羅斯總統普廷（右）在土耳其會面和談，但普廷拒絕西方促成的停火提議，反倡直接談判，使和談前景不明。（法新社資料照）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）提議15日與俄羅斯總統普廷（右）在土耳其會面和談，但普廷拒絕西方促成的停火提議，反倡直接談判，使和談前景不明。（法新社資料照）

    2025/05/12 20:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯週一（12日）對烏克蘭發動逾百架無人機攻擊，此前克里姆林宮拒絕了一項為期30天的無條件停火提議。烏克蘭外長西比哈（Andriy Sybiga）指控俄國「完全無視」停火提議，持續攻擊前線。土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）則敦促雙方「盡快」會談達成停火。

    與此同時，克宮尚未回應烏克蘭總統澤倫斯基提出、本週在土耳其與俄國總統普廷舉行面對面和談的挑戰。

    據《法新社》等多家外媒報導，上週末期間外交行動頻繁。美國與歐洲國家先前力推停火，要求俄羅斯接受自12日開始的停火再舉行和談。但俄羅斯拒絕此案，反提議15日在伊斯坦堡與烏克蘭直接對話。美國總統川普則堅持烏克蘭應接受俄方提議。

    法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）12日也呼籲普廷接受澤倫斯基的會面提議，但重申須先落實停火。歐洲領袖警告，若俄羅斯不遵守停火，將面臨進一步制裁。

    澤倫斯基12日在Telegram表示：「烏克蘭希望結束這場戰爭，並為此竭盡全力。我們期待俄羅斯採取相應步驟。」他並透露已與新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）通話談及和平努力，盼梵蒂岡協助遭俄國強制遷移的烏克蘭兒童返國。

    這場已持續超過3年的戰爭已造成數萬軍民死亡，俄羅斯目前佔領烏克蘭約五分之一的領土。普廷與澤倫斯基上一次會面是在2019年。

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