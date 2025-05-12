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    首次通話邀請新任教宗訪烏 澤倫斯基：我們計畫在不久的將來見面！

    澤倫斯基與新任教宗良14世通話。（美聯社、法新社；本報合成）

    澤倫斯基與新任教宗良14世通話。（美聯社、法新社；本報合成）

    2025/05/12 22:25

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭已持續3年多，和談遙遙無期。澤倫斯基今天在社群發文，透露自己已與新任教宗良14世（Pope Leo XIV）通話，並邀請了教宗到烏國訪問，「我們計畫在不久的將來親自見面。」

    澤倫斯基於台灣時間12日傍晚在X平台發文，「我今天跟教宗良14世進行首次通話，我們的對話非常溫暖，也有很實質的內容。我向教宗表達感謝，謝謝他一直以來支持烏克蘭和我們的人民。我們非常珍視他所說的話，尤其是要讓烏克蘭達成公正且長久的和平，以及促進戰俘的釋放。我們也談到數以千計遭俄羅斯強行帶走的烏克蘭兒童，烏克蘭期待梵蒂岡能協助我們讓這些孩子儘快回到家人身邊。」

    他接著說：「我也在通話中跟教宗說明，烏克蘭和盟友已達成共識，從今天開始，（俄羅斯）必須實施至少30天全面無條件的停火。我也再次強調，烏克蘭隨時願意進行各種形式的後續談判，包括直接對話。我們的目標就是結束戰爭，並且正全力以赴達成這個目標。而現在，我們正等待俄羅斯也採取一樣的行動。」

    最後澤倫斯基透露，他也不忘邀請教宗訪問烏克蘭，「相信這會為所有天主教信徒和全體烏克蘭人帶來真正的希望。通話的最後，我們同意繼續保持聯絡，並計畫在不久的將來親自見面。」

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