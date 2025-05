首次通話邀請新任教宗訪烏 澤倫斯基：我們計畫在不久的將來見面！

2025/05/12 22:25

李秋明/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭已持續3年多,和談遙遙無期。澤倫斯基今天在社群發文,透露自己已與新任教宗良14世(Pope Leo XIV)通話,並邀請了教宗到烏國訪問,「我們計畫在不久的將來親自見面。」

澤倫斯基於台灣時間12日傍晚在X平台發文,「我今天跟教宗良14世進行首次通話,我們的對話非常溫暖,也有很實質的內容。我向教宗表達感謝,謝謝他一直以來支持烏克蘭和我們的人民。我們非常珍視他所說的話,尤其是要讓烏克蘭達成公正且長久的和平,以及促進戰俘的釋放。我們也談到數以千計遭俄羅斯強行帶走的烏克蘭兒童,烏克蘭期待梵蒂岡能協助我們讓這些孩子儘快回到家人身邊。」

請繼續往下閱讀...

他接著說:「我也在通話中跟教宗說明,烏克蘭和盟友已達成共識,從今天開始,(俄羅斯)必須實施至少30天全面無條件的停火。我也再次強調,烏克蘭隨時願意進行各種形式的後續談判,包括直接對話。我們的目標就是結束戰爭,並且正全力以赴達成這個目標。而現在,我們正等待俄羅斯也採取一樣的行動。」

最後澤倫斯基透露,他也不忘邀請教宗訪問烏克蘭,「相信這會為所有天主教信徒和全體烏克蘭人帶來真正的希望。通話的最後,我們同意繼續保持聯絡,並計畫在不久的將來親自見面。」

I spoke with Pope Leo XIV. It was our first conversation, but already a very warm and truly substantive one.



I thanked His Holiness for his support of Ukraine and all our people. We deeply value his words about the need to achieve a just and lasting peace for our country and the… pic.twitter.com/4ocbA7jnMK