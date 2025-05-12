央視原定播《紐約我愛你》 疑因小粉紅反美情緒悄改節目表

CCTV-6悄悄更改節目表。（圖翻攝自CCTV節目表）

2025/05/12 19:29

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅談判終於有了重大進展，雙方同意將彼此關稅稅率大幅降低115%，引發國際高度關注。與此同時，經常用電影反映時事的中國官媒《央視》第六（電影）頻道，被發現今（12日）晚安排播出美國電影《紐約我愛你》（New York , I Love You），在中網掀起熱議，不過卻因為先前關稅戰醞釀的反美情緒一發不可收拾，大批小粉紅發出抗議，CCTV-6悄悄更改節目表，再一次引發討論。

美中近日在日內瓦進行談判，會後發表聯合聲明表示，雙邊同意在90天內將關稅稅率大幅降低115%，美對中關稅從原本的145%調降至30%（維持芬太尼關稅），中國對美關稅則從125%降至10%。隨著美中談判出現重大進展，過去時常用電影來反映時事的央視電影頻道，被眼尖網友發現今天的節目表，原定於今晚10點24分播出美國劇情片《紐約我愛你》，引發中國網友熱烈討論。

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不過4月初川普祭出對等關稅大刀，中國選擇與之硬幹，回祭報復關稅，雙方對彼此加徵關稅越喊越高，中國國內反美情緒在牆內各大媒體和網路自媒體推波助瀾下，反美情緒高漲。這次美國同意調降關稅，CCTV-6放出《紐約我愛你》被認為是在「慶祝」，讓大批小粉紅相當不滿，稍早發現CCTV-6疑似因為抗議，已取消播出《紐約我愛你》，同一時段改播《茶花女》。

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