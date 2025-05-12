為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    央視原定播《紐約我愛你》 疑因小粉紅反美情緒悄改節目表

    CCTV-6悄悄更改節目表。（圖翻攝自CCTV節目表）

    CCTV-6悄悄更改節目表。（圖翻攝自CCTV節目表）

    2025/05/12 19:29

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅談判終於有了重大進展，雙方同意將彼此關稅稅率大幅降低115%，引發國際高度關注。與此同時，經常用電影反映時事的中國官媒《央視》第六（電影）頻道，被發現今（12日）晚安排播出美國電影《紐約我愛你》（New York , I Love You），在中網掀起熱議，不過卻因為先前關稅戰醞釀的反美情緒一發不可收拾，大批小粉紅發出抗議，CCTV-6悄悄更改節目表，再一次引發討論。

    美中近日在日內瓦進行談判，會後發表聯合聲明表示，雙邊同意在90天內將關稅稅率大幅降低115%，美對中關稅從原本的145%調降至30%（維持芬太尼關稅），中國對美關稅則從125%降至10%。隨著美中談判出現重大進展，過去時常用電影來反映時事的央視電影頻道，被眼尖網友發現今天的節目表，原定於今晚10點24分播出美國劇情片《紐約我愛你》，引發中國網友熱烈討論。

    不過4月初川普祭出對等關稅大刀，中國選擇與之硬幹，回祭報復關稅，雙方對彼此加徵關稅越喊越高，中國國內反美情緒在牆內各大媒體和網路自媒體推波助瀾下，反美情緒高漲。這次美國同意調降關稅，CCTV-6放出《紐約我愛你》被認為是在「慶祝」，讓大批小粉紅相當不滿，稍早發現CCTV-6疑似因為抗議，已取消播出《紐約我愛你》，同一時段改播《茶花女》。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播