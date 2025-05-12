纏訟13年！失竊觀音像終返日本 韓寺廟斥「掠奪」

這尊14世紀的觀音菩薩像，是從日本觀音寺失竊、並引發日韓所有權爭議的佛像。（美聯社）

2025/05/12 18:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕一尊14世紀的韓國觀音菩薩像，在遭竊近13年後，於本週一（5月12日）正式歸還日本。此前，日韓兩國為這尊佛像的所有權展開了長達數年的法律攻防，一度使兩國本已敏感的關係雪上加霜。

《美聯社》報導，當載著木箱的卡車抵達位於日本西部對馬島的觀音寺時，數十名寺廟人員與當地居民在路旁鼓掌歡迎。這尊佛像預計在當日稍晚於寺廟舉行儀式後，將送往當地博物館保存。

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這尊鍍金銅製的觀音菩薩坐像高約50公分，以其慈悲形象受人敬拜，已被指定為該地區的文化資產。2012年，竊賊從觀音寺盜走包括此像在內的兩尊佛像，企圖在韓國銷贓。韓國政府在逮捕並起訴竊賊後，很快將其中一尊佛像歸還給日本寺廟。

然而，這尊觀音菩薩像卻陷入法律糾紛。位於韓國西部沿海城市瑞山的浮石寺（Buseoksa）提起訴訟，主張自身才是佛像的合法所有者。韓國最高法院於2023年做出有利於日本觀音寺的判決，下令浮石寺歸還佛像。所有法律文件於今年1月完成後，佛像以百日借展形式留在浮石寺進行告別展覽。

浮石寺方面對佛像歸還表示悲傷，並堅稱其合法所有權。該寺住持圓牛（Woonou）透過電話向《美聯社》表示：「我們所有信徒……都想哭。」他堅稱日本是從韓國「掠奪」了這尊佛像，理應受到「國際譴責」。

觀音寺前住持田中節孝則向記者透露，上週六在浮石寺舉行的交接儀式「非常友好，我們還握了手」。他形容這是「暴風雨後的平靜」，並對此爭議能在有生之年解決感到欣慰。田中表示，希望南韓民眾能造訪對馬島，了解其與韓國數百年來的文化聯繫，不過未來佛像的保安將會加強。

日本與韓國長期以來因日本在1910至1945年殖民朝鮮半島期間的暴行存有爭議，儘管近年因共同關切區域安全，雙邊關係有所改善。

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