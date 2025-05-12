誰放火？波蘭驚爆去年華沙大火「俄羅斯情治單位幹的」 秒關俄領館

波蘭華沙的「馬利維斯卡44」（Marywilska 44）購物中心於去年5月12日發生大火的空拍畫面，現場火勢猛烈、濃煙密布。（路透）

2025/05/12 17:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭外交部長席科斯基（Radoslaw Sikorski）週一（5月12日）表示，他已下令關閉俄羅斯駐克拉科夫（Krakow）的領事館，理由是發現俄方涉及「破壞行動」。此前一天，波蘭當局指控俄羅斯策劃了去年摧毀華沙一處大型購物中心的縱火案。

自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，身為基輔盟友的波蘭多次聲稱成為俄方破壞行動的目標。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，俄羅斯立即誓言對波蘭關閉克拉科夫領事館一事「將做出適當回應」。俄國外交部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）稱，華沙「持續蓄意破壞關係，損害其公民利益」。

席科斯基表示，「有證據顯示是俄羅斯情治單位針對「馬利維斯卡44」（Marywilska）購物中心執行了應受譴責的破壞行動，我已決定撤銷俄羅斯聯邦駐克拉科夫領事館的活動許可。」

去年5月，華沙的「馬利維斯卡44」大型購物中心被大火完全燒毀，中心內有約1400家商家，多數由越南裔經營。當局隨後展開調查，並於週日將責任歸咎於莫斯科。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）直指，去年火災「確定是俄羅斯情治單位下令縱火」。司法部與內政部在聯合聲明中說，部分犯嫌已遭拘留，其他已鎖定正追緝中，並指行動由俄羅斯境內一人協調，正與立陶宛合作追查。

波蘭自俄烏戰爭以來，已逮捕並判刑數名涉嫌為俄國情治單位執行破壞任務者，包括襲擊、縱火等。波蘭因俄方「混合戰」於去年限制俄國外交官活動，去年10月也曾以俄涉破壞為由關閉俄國駐波茲南領事館。俄方則於今年1月關閉了波蘭駐聖彼得堡（Saint Petersburg）領事館進行報復。

波蘭與烏克蘭接壤，是北約和歐盟成員國，也是西方對烏克蘭供應武器彈藥的主要轉運國之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法