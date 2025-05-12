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    美中貿易戰重大進展！中國官媒電影台今晚播放《紐約我愛你》引熱議

    美國和中國在日內瓦談判後，發出聯合聲明，雙方同意將關稅稅率大幅降低115%，美對中國關稅降至30%，中國對美關稅降至10%，引發全球議論。（美聯社）

    美國和中國在日內瓦談判後，發出聯合聲明，雙方同意將關稅稅率大幅降低115%，美對中國關稅降至30%，中國對美關稅降至10%，引發全球議論。（美聯社）

    2025/05/12 17:05

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰出現重大進展！美國和中國在日內瓦談判後，發出聯合聲明，雙方同意將關稅稅率大幅降低115%，美對中國關稅降至30%，中國對美關稅降至10%，引發全球議論。有網友發現，經常用電影「補刀」時事的中國中央電視台電影頻道CCTV6，今（12日）晚竟排定播放美國劇情片《紐約我愛你》。

    作為中國官方喉舌的中央電視台，其電影頻道CCTV6，經常用電影來反映時事，而被中國網友戲稱為「六公主」，今（12日）節目表顯示，晚間10點多預定播放《紐約我愛你》。

    隨著美中日內瓦談判出現重大進展，許多中國網友紛紛在微博上分享CCTV6節目表，「半夜看到六公主今晚放《紐約我愛你》，就知道穩了」、「六公主從來不是單純的電影頻道，人家真正的身分是時事政治頻道」、「六公主：沒有人比我更懂國際情勢」、「我以為要看一段時間的上甘嶺，沒想到已經開始放紐約我愛你了」。

    早在2019年中美貿易戰期間，中國中央電視台曾在短短8天內，播出7部「抗美援朝」舊片，法國發生黃背心運動時，CCTV6就將原本預計播出的《簡愛》臨時改成《悲慘世界》，日本首相訪美時，則播放了電影《珍珠港》。

    對於網友討論，該頻道曾坦言排片、換片原則就是「用電影這樣一種文藝作品，呼應當下時代」。

    作為中國官方喉舌的中央電視台，其電影頻道CCTV6，經常用電影來反映時事，節目表顯示，今晚間10點多預定播放《紐約我愛你》。（圖擷自微博）

    作為中國官方喉舌的中央電視台，其電影頻道CCTV6，經常用電影來反映時事，節目表顯示，今晚間10點多預定播放《紐約我愛你》。（圖擷自微博）

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