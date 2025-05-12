薄瓜瓜歌頌坐牢母親是「當代竇娥」 各國網友翻出黑歷史秒破防

薄瓜瓜昨（11）日為母親谷開來發文喊冤，反被一眾網友翻出其母涉嫌殺害英國商人、將丈夫外遇的懷孕小三製成人體標本等黑歷史吐槽。（圖擷取自@BoKuangyi 社群平台「X」、路透資料照、中國微博，本報合成）

2025/05/12 18:03

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共「61人叛徒集團案」首犯薄一波之孫、落馬高官薄熙來之子薄瓜瓜，昨（11）日在國際母親節這天，發文讚頌自家「根正苗紅」、因涉嫌殺人正在坐牢的親生母親谷開來，既是「當代竇娥」，也是繼承爺爺文革氣魄的「女中豪傑」。該文一出，引起中國與其他國家網友關注，更翻出谷開來等人黑歷史吐槽。

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據了解，薄瓜瓜的「紅二代」母親谷開來，因為丈夫前重慶市委書記薄熙來落馬，被中共當局以涉嫌謀殺英國商人海伍德（Neil Heywood），在2012年於中國安徽合肥中級人民法院開庭審理；2012年8月20日被判處死刑但緩刑2年（死緩）；2015年改判無期徒刑。另據外媒報導，許多中國人極為不滿法院的判決，憤怒砲轟「罪不及權貴」。

對於父母在中共政治鬥爭中落敗，導致雙雙坐牢一事，「紅三代」薄瓜瓜近年來多次透過社群平台「X」（原推特）發文為雙親「喊冤」，除了強調薄家與中共國家主席習近平「不曾有過節」、駁斥母親谷開來涉及的謀殺案件，還在去年結婚典禮致詞時宣稱，「爸爸媽媽以身作則，慷慨激昂，忍辱負重，為人民為大局犧牲。」

今年5月11日母親節，薄瓜瓜再度為母親谷開來發文

，「我的媽媽，當代竇娥，身軀羸弱卻心志如鋼，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，不愧為女中豪傑！」，他在內文內將母親比喻為中國元朝關漢卿所著雜劇的女主角「竇娥」，此角被誣告殺人、在嚴刑逼供下被迫認罪遭判死刑，並在臨刑前立誓，死後將出現六月飛霜等異狀證明冤屈。

貼文曝光後立即掀起熱議，還有不少正在旅外或翻牆上網的中國網友，紛紛翻出谷開來犯下的多起黑歷史，來吐槽「自我感動」的薄瓜瓜，讓薄瓜瓜氣得「破防」（中國用語，對他人心裡造成巨大衝擊），留言反嗆，「那些指責我媽媽殺人的網民，請先找找證據。當人們會客觀獨立思考，才能不辜負『人民的眼睛是雪亮的』這句話。」

未料薄瓜瓜的這番發言，反而引發更多網友反彈怒轟，「你爹媽若冤，重慶被整死的民營企業家，他們又算是什麼？」、「一個被既得利益集團拋棄的前既得利益者，被拋棄的紅三代，低調點吧」、「罪犯後代確實都是不會悔改的。薄先生可以去跟『日本遺族會』坐一桌了」、「我們去哪兒找證據，我們只能相信中國中國法院的判決，你的意思是中國法院判得不對？」、「誰都冤，就你媽媽絕對不冤！有空去查查你爸的小妾張偉傑，那個懷孕到足月即將臨盆，還被做成人體標本的大連女主持」。

薄瓜瓜留言怒嗆網友，要求他們拿出母親谷開來殺人證據。後圖為谷開來2012年涉嫌謀殺英國商人，被中共當局帶去安徽合肥中級人民法院開庭審理。（圖擷取自@BoKuangyi 社群平台「X」、路透資料照，本報合成）

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