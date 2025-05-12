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    歷史性一步！庫德工人黨宣布解散並解除武裝 結束與土耳其40年衝突

    在土耳其迪亞巴克爾（Diyarbakir）於今年2月27日舉行的一場集會上，一名示威者高舉被監禁的庫德武裝領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）的照片。（路透）

    在土耳其迪亞巴克爾（Diyarbakir）於今年2月27日舉行的一場集會上，一名示威者高舉被監禁的庫德武裝領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan）的照片。（路透）

    2025/05/12 16:19

    〔編譯陳成良／綜合報導〕與土耳其對抗長達40的庫德工人黨（PKK）週一（5月12日）宣布一項歷史性決定，將解散組織並解除武裝，作為與土耳其新和平倡議的一部分。此舉標誌著數十年來造成數萬人喪生的武裝衝突，邁向終結的關鍵一步，為區域和平帶來曙光。

    《美聯社》報導，與PKK關係密切的菲拉特通訊社（Firat News Agency）率先發布了這項消息。該決定是在PKK於伊拉克北部召開黨代表大會數日後做出，響應了其領袖的呼籲。自1999年起便被監禁在伊斯坦堡附近島嶼的PKK領袖歐加蘭（Abdullah Ocalan），已於今年2月敦促其組織召開大會並正式決定解散，以期結束這場漫長的流血衝突。

    菲拉特通訊社引述PKK代表大會的閉幕宣言指出，大會「決定解散PKK的組織架構並結束武裝鬥爭，此過程的實際執行將由（歐加蘭）領導和監督。因此，以『PKK』名義進行的活動已正式終止。」宣言中評估，PKK的鬥爭已「將庫德問題帶向透過民主政治解決的關頭，從而完成了其歷史使命。」

    PKK自1984年起針對土耳其政府發動武裝叛亂，至今已造成超過4萬人死亡。該組織被土耳其及其西方盟友，包括美國和歐盟，列為恐怖組織。今年3月1日，PKK曾宣布單方面停火，但當時附帶了若干條件，包括為和平談判建立一個明確的法律框架。

    此項重大的宣布，預計將對整個中東地區產生深遠的政治和安全影響，特別是在鄰國敘利亞，當地的庫德族部隊是美國在該區域反恐行動的重要盟友。截至發稿前，土耳其總統艾多根（Tayyip Erdogan）的辦公室及土耳其外交部尚未立即對此重大發展發表官方評論。

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