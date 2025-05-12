印巴停火、軍方將談判化解危機 邊境暫趨平靜、市場回穩

印巴宣佈停火隔日，巴基斯坦民眾11日在拉合爾（Lahore）集會，揮舞國旗支持軍方，期盼和平持續。（路透）

2025/05/12 15:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度官方週一（5月12日）表示，印度與巴基斯坦軍事作戰首長將舉行會談，商討後續行動。此前，雙方達成的停火協議為邊境帶來平靜，兩國股市也隨之上揚。

《路透》報導，印巴邊境徹夜未再傳衝突，印度軍方稱週日為近日首個平靜夜晚，惟部分學校仍關閉。此次停火由美國總統川普促成，於上週六生效，結束了4天猛烈砲擊及華府的外交施壓。印度高階軍官透露，印軍週日已透過「熱線」向巴方抗議先前違反停火事件，並警告若再犯將回擊。巴軍方則否認違規。

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印度外交部聲明，雙方軍事作戰部門總長將於當地時間週一中午通話。巴基斯坦尚未對此回應。先前，印度指控巴國需為造成26名遊客死亡的攻擊負責後，兩國關係惡化，互相攻擊軍事設施，致數十平民喪生。巴國否認並籲中立調查。印度稱攻擊了巴境內9處「恐怖份子基礎設施」，巴方則指為平民地點。

停火提振市場。巴基斯坦股指週一揚近9%後一度暫停交易，收復大部分失土。IMF上週五甫批准對巴14億美元氣候韌性貸款，並通過其70億美元援助計畫審查。印度股市早盤也漲約2.5%，此前衝突擔憂曾使股市兩日蒸發830億美元。

對華府促成停火及川普提議調解克什米爾爭端，伊斯蘭馬巴德表感謝；新德里則未對美方介入置評。印度主要反對黨國大黨（Congress party）呼籲就印巴最新情勢召開國會特別會議。領袖皮洛特（Sachin Pilot）在X平台發文稱：「政府應就美國在克什米爾問題的表態表明立場，因這是雙邊問題。」印度向來主張與巴國爭端由兩國直接解決，拒第三方介入。

印巴均控克什米爾（Kashmir）部分地區，但皆稱擁完整主權。印度指巴國支持其控制區內叛亂，巴國稱僅提供道義、政治和外交支持。

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