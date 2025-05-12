共同社：教宗良14世第2輪投票即領先 最終拿下105票

良14世11日首次以教宗身份主持天皇后喜樂經祈禱活動。（歐新社）

2025/05/12 14:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕羅馬天主教教宗良14世（Pope Leo XIV）以黑馬之姿勝出教宗選戰，日本《共同社》11日獨家引述梵蒂岡消息人士披露，在總共4輪投票中，良14世從第2輪起就維持領先，最後在133名樞機主教中贏得105票。

據了解，教廷7至8日在梵蒂岡舉行樞密會議，匈牙利籍艾多（Peter Erdo）、義大利籍帕洛林（Pietro Parolin）等樞機主教原本被視為有力人選，而在第1輪投票中，艾多票數的確最多，其次是帕洛林，最終成為教宗的美國籍普瑞弗斯特（Robert Prevost）反而屈居第三，每個人的得票數在25至30票左右，差距並不大。

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然而，從第2天的第2輪投票起，票數開始流向普瑞弗斯特，使他躍居首位。隨著投票繼續舉行，普瑞弗斯特與第2名的帕洛林得票差距逐漸拉大，最終在第4輪投票獲得當選所需的3分之2票以上票數。

梵蒂岡國務院長、也是教廷第2號人物的帕洛林，被認為是促成爭議性的梵中主教任命協議的推手，過於靠攏中國，令保守派不滿，最終得票不如預期。

此外，2天的選舉中除了4次投票外，還有1次因計算失誤而「無效」。

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